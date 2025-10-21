Autos in Mülheim in Flammen ++ Kurz danach bricht das nächste Feuer aus

Die Feuerwehr Mülheim ist in der Nacht auf Dienstag (21. Oktober) im Dauereinsatz. Erst schlugen Anwohner der Beckstadtstraße gegen 2.30 Uhr Alarm. Mehrere Autos standen hier in unmittelbarer Nähe der B1 in Flammen.

Nur drei Stunden später musste die Feuerwehr Mülheim erneut ausrücken. Wieder ein Feuer. Wieder direkt an der B1. Und wieder waren Autos beteiligt. Doch dieses Mal stand eine ganze Autowerkstatt in Flammen. Zwei angrenzende Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Ob es sich um Brandstiftung handelt, womöglich sogar ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist bislang unklar.

Mülheim: Zwei Brände in kurzer Zeit

Doch beginnen wir von vorn. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mülheim am Einsatzort in der Beckstadtstraße eintrafen, schlugen meterhohe Flammen aus drei Autos.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um geparkte Autos gehandelt haben, in denen keine Personen gesessen haben sollen. Mehrere Trupps löschten schließlich das Feuer. Als der Einsatz beendet war, musste die Feuerwehr erneut ausrücken.

Die Feuerwehr Mülheim löschte drei brennende Autos in der Nacht. Foto: WTVnews/Michael Weber

Dieses Mal ging es rund fünf Kilometer weiter südlich die B1 runter. Hier war ein Feuer in einer VW-Autowerkstatt an der Kölner Straße ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr Mülheim hatten sich die Flammen schon auf weitere Gebäudeteile des Firmengeländes ausgebreitet. Sicherheitshalber räumten die Einsatzkräfte zwei angrenzende Wohngebäude.

Die Feuerwehr Mülheim kämpfte am Dienstagmorgen gegen den Brand in einer Autowerkstatt. Foto: Feuerwehr Mülheim

Derweil setzte die Feuerwehr unter anderem zwei Drehleitern ein, um die Flammen von mehreren Seiten zu bekämpfen und ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

B1 in Mülheim gesperrt

Für die Löscharbeiten musste die Kölner Straße zwischen Mintarder Straße und Straßburger Allee voll gesperrt werden. „Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren“, heiß es am Morgen von der Feuerwehr. Außerdem sollten Anwohnende wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen schließen.

Gegen 9 Uhr teilte die Feuerwehr Mülheim mit, dass der Brand in weiten Teilen unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nur im Verkaufsraum loderten zu diesem Zeitpunkt noch Flammen. Die Werkstatt sei komplett ausgebrannt. Verletzte soll es nicht gegeben haben.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wird die Polizei Mülheim die Brandstalle untersuchen. Die Ermittler müssen in beiden Fällen herausfinden, ob es sich womöglich um Brandstiftung gehandelt hat – und ob möglicherweise ein und dieselbe Person für die Brände an der B1 verantwortlich war.