Mülheim: Streit eskaliert – Schuss abgefeuert ++ Polizei-Großeinsatz mit Hubschrauber

Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend (14. Juni) in Mülheim an der Ruhr! Eine Schlägerei forderte einen Verletzten. Es wurde mindestens ein Schuss abgegeben. Neben zahlreichen Einsatzkräften am Boden setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

+++ Mülheim: Anblick macht Anwohner wütend – „Kann es einfach nicht nachvollziehen“ +++

Gegen 18.40 Uhr wurde die Polizei zu der Auseinandersetzung in Mülheim gerufen. Ort des Geschehens war das Umfeld der Straße Eppinghofer Bruch und des benachbarten Radschnellwegs. Nach ersten Erkenntnissen fand die Auseinandersetzung nicht an einem festen Ort statt, sondern die Beteiligten bewegten sich in dem genannten Bereich.

Mülheim: Schlägerei zwischen jungen Männern

Wie die für Mülheim zuständige Polizei Essen auf Anfrage von DER WESTEN erläuterte, soll es konkret zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von männlichen Jugendlichen beziehungsweise jungen Männern gekommen sein. Der genaue Hergang und die Hintergründe werden aktuell noch ermittelt. Fest steht allerdings, dass im Zuge der Auseinandersetzung ein 18-Jähriger verletzt – sehr wahrscheinlich schwer verletzt – wurde. Er wurde später vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

+++ Mülheim: Eklat in Regionalexpress! Zwei Bahn-Mitarbeiter verletzt +++

Die Polizei bestätigt gegenüber DER WESTEN, dass ein Beteiligter der Schlägerei auch einen Schuss abgegeben hat. Als Waffe kam dabei eine sogenannte PTB-Pistole zur Verwendung. Dabei handelt es sich um Gas-, Schreckschuss- oder Signalwaffen mit einem Siegel der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Mit diesen Waffen werden keine „scharfen“ Projektile abgeschossen, sondern zum Beispiel Reizgas- oder Platzpatronen.

Hubschrauber-Suche nach den Beteiligten

Unklar ist bei dem aktuellen Vorfall in Mülheim, ob der Schütze die Waffe zielgerichtet auf einen Menschen oder aber zum Beispiel in die Luft abgefeuert hat. Fest steht laut Polizei hingegen, dass der erwähnte 18-Jährige nicht durch die PTB-Waffe verletzt wurde.

Mehr Themen:

Nach dem Vorfall setzte die Polizei einen Hubschrauber in Mülheim ein, um alle Beteiligten im Umfeld des Tatortes ausfindig zu machen. Die Polizei geht aktuell davon aus, einen Großteil der Beteiligten oder womöglich sogar alle aufgespürt und deren Personalien festgestellt zu haben. Ermittelt wird wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung. Die Straße Eppinghofer Bruch und der Radschnellweg wurden während des Einsatzes voll gesperrt.

Im Tagesverlauf will sich die Polizei noch ausführlicher zu der Auseinandersetzung in Mülheim äußern. Wir berichten weiter.