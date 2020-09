Mülheim: Ehemaliges Tengelmann-Gelände – jetzt steht der erste Mieter fest

Mülheim. Nach mehr als 100 Jahren hat sich Tengelmann von dem Standort in Mülheim als Hauptsitz gelöst. Das Gelände, das mehr als ein Jahrhundert in der Hand der Tengelmann-Unternehmensgruppe lag, wurde an einen neuen Investor verkauft.

Und nun wurde auch der erste Mieter des Tengelmann-Geländes in Mülheim bekannt gegeben.

Neuer Mieter auf Tengelmann-Gelände in Mülheim steht nun fest

Dabei handelt es sich um Petcom, einen Tierfutterlieferanten, der zur PHW Group gehört, bekannt vor allem durch die Marke Wiesenhof. Petcom beliefert Supermärkte mit Trockenfutter für Hunde und Katzen.

Das ehemalige Tengelmann-Gelände aus der Luft. Foto: Hans Blossey

Das 136.000 Quadratmeter große Grundstück mit dem 79.000 Quadratmeter großen Bestandsgebäude wurde vom österreichischen Projektentwickler Soravia erworben. Die Firma wird zum 1. Januar 2021 einziehen, bestätigt das Makler-Büro Brockhoff & Partner Immobilien, das für die Vermietung des Komplexes beauftragt wurde.

Weitere Mietverträge stünden unmittelbar vor dem Abschluss. „Für 25.000 Quadratmeter Mietfläche werden Planung und Mietverträge erstellt“, so Eckhard Brockhoff. „Die einzigartige Lage in einem Park und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis von acht Euro pro Quadratmeter tragen dazu bei, dass die Vermarktung trotz Corona gut läuft und sich das Gelände zum 'Place to be' im Ruhrgebiet entwickelt hat.“

Der neue Investor baut das Objekt, das bisher von Tengelmann und Tochterfirmen genutzt wurde, für eine kleinflächigere Vermietung um.

Petcom steht auf positiver Liste von Peta

Petcom steht trotz der Verbindung zum bei Tierschützern umstrittenen Konzern bisher nicht in der Kritik. Im Gegenteil: Der Tierfutterlieferant landet sogar auf einer positiven Liste der Tierschutzorganisation Peta. Denn Petcom teste laut Peta sein Futter nicht zuvor in Tierversuchen, wie es bei vielen großen Marken immer noch der Fall sei.

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Wiesenhof steht seit Jahren in der Kritik

Wiesenhof und die PHW Group selbst stehen seit Jahren in der Kritik, Geflügel in der Masse unter unzumutbaren Zuständen zu produzieren. Zuletzt war die PHW Group von der Soko Tierschutz kritisiert worden, die zu schlachtenden Tiere unter irrsinnigen Bedingungen quer durchs Land zu transportieren.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hat die Soko Tierschutz gezielt Tiertransporte von mehreren Massentierhaltungen für Wiesenhof-Masthühner verfolgt. Die Erkenntnis: Hunderttausende Hühner werden von Süddeutschland in der Hitze des Sommers und auch der Kälte des Winters auf grausame Transporte zu einem Schlachthof im Berliner Umland gefahren. (fb/dpa)