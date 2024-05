Mülheim: Beliebter Currywurst-Imbiss vor dem Aus – „Ging leider nicht mehr“

Auf Facebook herrscht große Bestürzung. Der beliebte Currywurst-Imbiss „Ruhrfeuer“ ist gezwungen, das Lokal in Mülheim an der Ruhr zu schließen. „Schade“ und „Och nö“ sind nur wenige der vielen Kommentare, welche die Schließung des Ladens betrauern.

Zu der Schließung an der Zeppelinstraße in Mülheim kam es nicht gerade freiwillig. Auf Social-Media wurde zunächst verkündet, dass die Schließung nur temporär sein sollte. In einem Post wurde mitgeteilt: „Aus brandschutztechnischen Gründen wurde uns der Betrieb unseres Ruhrfeuer Imbisses aktuell untersagt.“ Die kurzzeitige Schließung führte jedoch zum letztendlichen Ende des Lokals.

Mühlheim: Ruhrfeuer muss schließen

Gegenüber der WAZ schilderte der aus Mülheim an der Ruhr stammende Besitzer die Situation detailliert. Bei dem Versuch, eine neue Lüftungsanlage einzubauen, wurde festgestellt, dass der Schornstein zu klein für das Vorhaben sei. Die Baumaßnahmen endeten mit einer Kündigung von dem Vermieter. Diese wurde aus brandschutztechnischen Gründen angeführt (mehr dazu hier >>>).

Auf Social Media drückt das Unternehmen seine Bestürzung über die gezwungene Schließung aus und schreibt: „Wir wären sehr gern in Mülheim geblieben! Ging leider nicht mehr!“ Die Enttäuschung ist nicht nur bei den Kunden groß, sondern ebenfalls bei dem Team von Ruhrfeuer.

Die unfreiwillige Schließung bedeutet jedoch nicht das Ende von „Ruhrfeuer“. Auf Facebook postet der Imbiss „Es steht fest, wir ziehen um!“ Leider scheiterte der Versuch, ein passendes Lokal in Mülheim zu finden, weswegen das Geschäft in Zukunft seine Türen in Bochum öffnen wird.

Ruhrfeuer: Optimismus für die Zukunft

Gegenüber WAZ erklärt der Besitzer den Grund für den Umzug nach Bochum: „Wir wären gern geblieben. Aber in Mülheim ist es wirklich schwierig, was Geeignetes zu finden.“ Zwar musste Ruhrfeuer die Stadt wechseln, hat aber eine tolle neue Location gefunden. Auf Facebook verkündet das Team stolz: „Pumpenhaus nach Bochum! Direkt neben der Jahrhunderthalle.“

Der Currywurst-Imbiss Ruhrfeuer muss zwar unfreiwillig Mülheim verlassen, aber kann einen Neubeginn in Bochum starten. Trotz allem freut man sich auf den Umzug: „Nun haben wir solch eine Alternative gefunden! Glück musst Du können!“ Wir freuen uns ebenfalls auf die Wiedereröffnung des Lokals und wünschen dem Team einen tollen Neustart in Bochum.