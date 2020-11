Mülheim: Nach Lockdown – Mutter startet verzweifelten Aufruf für ihre Tochter

Mülheim. Der Lockdown trifft vor allem die Besitzer und Mitarbeiter von Betrieben und Geschäften hart, die im November geschlossen bleiben müssen. Aber die einschneidende Corona-Maßnahme zieht noch weitere Kreise und führt auch in der Bevölkerung zu Chaos und Verzweiflung.

So hat eine Mutter aus Mülheim nun einen verzweifelten Aufruf für ihre Tochter gestartet; praktisch ihre letzte Hoffnung.

Mülheim: Nach Lockdown macht Mutter verzweifelten Aufruf für Tochter

Bis zu dem Lockdown war alles gut. Nadine N.s Tochter, Schülerin der neunten Klasse, habe vergangene Woche Montag ein dreiwöchiges Praktikum als Restaurantfachfrau begonnen, wie die Mutter in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Mülheim kommst“, schreibt.

+++ Mülheim: Familie macht schockierende Entdeckung an ihrem Haus – „Haben wir jetzt Feinde?“ +++

Doch dann kam der Lockdown und damit die angeordnete Schließung des Restaurants. „Durch die neuen Corona-Regelungen durfte sie leider nicht weitermachen und sucht schon seit letztem Freitag intensiv nach einem neuen Platz - ganz egal ob Friseur, Verkauf, Apotheke, Altenheim oder sonst was“, so die besorgte Mutter.

In den vergangenen Tagen habe ihre Tochter „so ziemlich alles durchtelefoniert oder war sogar persönlich dort, um irgendeinen Praktikumsplatz zu bekommen“, berichtet sie schließlich gegenüber DER WESTEN. Selbst in anderen Städten wie Essen und Oberhausen seien die Anstrengungen der Schülerin ohne Erfolg geblieben.

Entweder sei es den Betrieben zu kurzfristig oder sie wollen wegen Corona keine Praktikanten einstellen oder hätten bereits jemanden. Hinzu komme, dass ihre Tochter die nun verloren gegangene Woche in den Weihnachtsferien nachholen müsse, womit die Betriebe nicht einverstanden seien.

---------------------

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

---------------------

Schülerin will einfach nur eine Stelle finden

„Es ist leider gerade nicht die beste Zeit für ein Praktikum“, muss die Mutter feststellen. Und: „Wir sind mittlerweile so verzweifelt“, denn: „Für meine Tochter (ist es) auch nicht schön, seit einer Woche nur Absagen zu bekommen und dazu noch den Druck von Seiten der Schule zu haben.“

Die schwierige Situation brachte die verzweifelte Mutter schließlich zu ihrem Aufruf: „Jetzt wollte ich aus lauter Verzweiflung einfach hier mal für meine Tochter nachfragen, ob vielleicht jemand einen Praktikumsplatz für sie hat oder jemand jemanden kennt, der vielleicht einen hätte“, heißt es in ihrem Facebook-Beitrag.

---------------------

Mehr News:

Gelsenkirchen: Mann (30) soll Frau nach Schalke-Spiel vergewaltigt haben – jetzt beschäftigt das Landgericht Essen diese Frage

Corona in NRW: Gastronom hat einzigartige Idee, dann die Enttäuschung – „Würde ich für jedes Bild zwei Euro nehmen, bräuchte ich die Finanzhilfe nicht“

Corona in Mülheim: Heftige Änderung! SIE sind bei Hochzeiten nicht mehr erwünscht

---------------------

Am liebsten würde ihre Tochter ihr Praktikum bei einem Friseur oder aber aber im Journalismus machen. Auch „etwas mit Tieren“ würde ihr gut gefallen. Doch die Neuntklässlerin könnte sich auch eine Praktikumsstelle im Verkauf von Mode oder Möbeln vorstellen, so die Mutter. Zudem sei ihre Tochter auch bereit, ein Praktikum in einer Nachbarstadt von Mülheim zu machen, sofern dieses mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sei. Aber wo die Schülerin letztendlich ihr Praktikum absolviert, sei ihr „mittlerweile sogar egal“, Hauptsache, sie habe einen Praktikumsplatz.

Wenn du der Schülerin einen Praktikumsplatz anbieten kannst, oder jemanden kennst, der ihr weiterhelfen könnte, melde dich direkt unter der E-Mail-Adresse nadine.nixdorf@o2mail.de bei Nadine N.