Mann aus Indien besucht Mülheim – und ist sprachlos! „Beverly Hills mit Aldi“

Auf seinem Instagram-Kanal „Akshayinpgrogress“ verfolgen mittlerweile über 32.000 Menschen die ironischen Inhalte des Comedians aus Indien. Und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Kurzvideos schonungslos mit Städten in ganz Deutschland, Supermärkten, Discountern und vielem mehr hart ins Gericht zu gehen.

Auch die Ruhrpottstadt Mülheim durfte bei seinen Erfahrungsberichten in Kurzform nicht fehlen. Wer jetzt allerdings nur Begeisterung und Lob von dem Mann aus Indien für Mülheim erwartet hat, der muss sich auf ein durchwachsenes Urteil einstellen.

Mülheim „zu schön für Ruhrpott“

Zunächst sorgt Akshay bei Instagram unter Mülheimern für gute Hoffnungen: „Mülheim sieht aus wie eine bezahlbare Stadt für den Ruhestand, die zu schön für den Ruhrpott ist“, lautet der Titel des kurzen Videos bei Instagram. Das klingt doch für Akshay wirklich ungewohnt nett und dürfte bei Anwohnern und Ur-Mülheimern heruntergehen wie Öl.

Zunächst teilt der Mann aus Indien auch ganz klar gegen eine Ruhrpott-Metropole aus: „Mülheim ist Essens ziemlich introvertierter Cousin, der dieselbe harte Kindheit hatte, aber von Zeit zu Zeit seine Nägel machen lassen konnte. Es ist reich, zeigt es aber nicht.“ Doch wer sich dann in froher Hoffnung das Video weiter anschaut, der wird eines Besseren belehrt.

Dieser Stadtteil ist das „Beverly Hills“ der Revierstadt

Immerhin gibt Akshay Menschen von außerhalb direkt eine Orientierung, welcher Stadtteil in Mülheim am beliebtesten ist. „In Mülheim lebst du entweder in Saarn oder du lügst, dass du es tust“, so der Comedian. Klar, dass auch der Discounter Aldi Süd, der hier seine Wurzeln hat, nicht fehlen darf. „Es ist wie das Beverly Hills von Mülheim, mit mehr Aldi und weniger Botox“, lautet so sein schonungsloses Fazit.

Doch als so richtig aufregend scheint der Mann aus Indien die Pott-Stadt einfach nicht zu finden. „Mülheim ist so langweilig, dass wenn du dich verstecken willst, wird dich niemand suchen kommen und wenn du feiern willst, bring einfach nur eine Teekanne mit zu deinen Freunden und erinner an die 60er Jahre.“ Unter dem Beitrag hagelt es prompt Gegenwind von Anwohnern. „Wir wollen übrigens, dass Mülheim langweilig bleibt“, wird so etwa eine Frau deutlich. „Beste Stadt in Deutschland“, meint auch der nächste. An Akshay dürften diese Einwürfe allerdings abperlen.