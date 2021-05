Mülheim: Chemiewerk brennt! Feuerwehr spricht von Explosionsgefahr – Warn-App schlägt an

In Mülheim brennt es in einer Chemiefabrik.

Mülheim. Explosionsgefahr in Mülheim! Eine Chemie-Firma stand in Flammen. Die Warnapp Nina schlug aus.

Wie die Feuerwehr Mülheim gegenüber DER WESTEN berichtet, wurden die Einsatzkräfte um 12.50 Uhr zu einem Brand in einem Chemie-Werk im Rhein-Ruhr-Hafen alarmiert.

Mülheim: Schwarze Wolke über Halle

Bei der DHC Solvent Chemie GmbH an der Timmerhellstraße in Mülheim „war beim Anrücken bereits eine dicke schwarze Wolke zu sehen“, wie die Feuerwehr sagte.

In Mülheim war die Rauchwolke von weitem schon zu sehen. Foto: Feuerwehr Mülheim

In der Firma traten chemische Stoffe aus. Die wurden in eine Wanne aufgefangen, die in Brand geriet. Anfangs herrschte Explosionsgefahr. Deswegen schlug auch die Warnapp Nina in Mülheim Alarm.

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Auch sollten Lüftungen und Klimaanlagen abgestellt werden. Das Gebiet rund um den Brand sollte gemieden werden.

„Der Brand konnte aber schnell gelöscht werden“, teilt ein Feuerwehrsprecher mit. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt.

Etwa zwei Stunden lang war die Feuerwehr Mülheim im Einsatz. (cf/ldi)