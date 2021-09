Mülheim: Heftiger Brand nahe der Autobahn! Was Anwohner jetzt tun sollten

Mülheim. Großer Brand in Mülheim-Heißen! In der Geitlingstraße nahe der A40 brennt am Montagnachmittag ein Entsorgungsbetrieb – und das Feuer hält immer noch an!

Die Anwohner in Mülheim sollten jetzt vorsichtig sein, so die „WAZ“.

Mülheim: Das sollten Anwohner wegen des Brands tun

Am Montagnachmittag rückte die Feuerwehr gegen 15 Uhr aus – ihr Ziel: Die Geitlingstraße in Mülheim-Heißen. Dort brennt es in einer etwa 2.500 qm großen Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebs – eine große Menge Hausmüll steht in Flammen, so die „WAZ“. Im Gespräch mit DER WESTEN erklärte die Feuerwehr Mülheim, dass der Feuerwehreinsatz noch andauert.

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Anwohner sollten nun vorsichtig sein und aufgrund starker Rauch- und Geruchsbelästigung Fenster und Türen schließen. Zudem sei es ratsam, Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten.

Bisher gab es außerdem einen Verletzten: Ein Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das bestätigte die Feuerwehr Mülheim. >>> Weitere Informationen zum Brand in Mülheim-Heißen kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.