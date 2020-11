Mülheim: Bewaffnete Räuber überfallen Obststand ++ Polizei sucht mit Hubschrauber nach flüchtigen Tätern

In Mülheim sucht die Polizei mit einem Hubschrauber nach zwei bewaffneten Räubern. (Symbolbild)

Mülheim. Bewaffneter Raubüberfall in Mülheim!

Wie die Polizei mitteilt, ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine Obst- und Gemüseverkäuferin an der Rembergschule nahe der Zeppelinstraße in Mülheim von zwei Männer überfallen worden.

Die beiden mit Skimasken maskierten Räuber bedrohten die Frau mit einem Messer und verlangten die Einnahmen und das Wechselgeld. Die Frau wurde leicht verletzt.

Die beiden Räuber rannten danach in Richtung Zeppelinstraße.

Mülheim: Polizei sucht mit Hubschrauber

Die Polizei fahndet nach den beiden Männern im Nahbereich, ein Hubschrauber unterstützt die Suche.

Mülheim: Fahndung nach diesen Männern

Das ist über die Täter bekannt:

etwa 1,85 Meter groß

sie sind mit schwarzen Hosen und dunklen Jacken bekleidet

sie sollen einen starken arabischen Akzent haben

Hast du etwas Auffälliges entdeckt oder kannst sonstige Hinweise zum bewaffneten Raubüberfall in Mülheim geben? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0201/8290 oder unter der Notrufnummer 110. (cs)