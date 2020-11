Mülheim: Betrüger legen Senioren rein – mit diesem miesen Corona-Trick

Eine Seniorin (80) aus Mülheim wurde am Montag von hinterlistigen Kriminellen um eine fünfstellige Geldsumme betrogen. (Symbolbild)

Mülheim. Fieser Betrugsfall in Mülheim!

Eine Seniorin (80) aus Mülheim wurde am Montag von hinterlistigen Kriminellen um eine fünfstellige Geldsumme betrogen.

Mülheim: Seniorin fällt auf fiese Betrüger herein

Die Masche ist eigentlich altbekannt, doch nach wie vor fallen nichtsahnende Menschen noch darauf herein. Die 80-jährige Mülheimerin bekam einen erschreckenden Anruf: Ihr Sohn behauptete, erkrankt zu sein und benötige nun dringend Bargeld für ein wichtiges Corona-Medikament.

+++ Mülheim: Schüsse abgegeben und Steine geworfen – Gruppe eskaliert vor Haus +++

Die Seniorin zögerte nicht lange und machte sich sofort daran, ihrem mutmaßlichen Sohn zu helfen. Sie begab sich zu ihrer Bank und hob dort eine fünfstellige Bargeldsumme ab.

+++ Mülheim: Massenschlägerei mit dutzenden Personen – Polizei hat einen Verdacht +++

Als sie wieder zu Hause war, meldete sich der „Sohn“ erneut am Telefon und ließ sich die Abhebung von der besorgten Seniorin bestätigen. Der Betrüger ging sogar so weit, dass er am Telefon vorspielte, eine Ärztin im Krankenhaus über die aktuelle Situation zu informieren.

Geld soll von Bekannter abgeholt werden

Am liebsten hätte die alte Dame ihrem Sohn das Geld sofort ins Krankenhaus gebracht, doch der lehnte ab. Es sei in Zeiten der Corona-Pandemie zu gefährlich für die über 80-Jährige und er wolle nicht, dass sie gesundheitlich gefährdet werde.

Die Seniorin übergab das Geld in einem Briefumschlag an eine mutmaßliche Bekannte ihres Sohnes. (Symbolbild) Foto: imago images / Shotshop

Deshalb solle die Frau das Geld in ein Kuvert legen und einer Bekannten namens Erika Koch übergeben. Diese erschien auch kurze Zeit später vor der Haustür der Mülheimerin, nahm das Geld entgegen und ging davon.

So sieht die Abholerin aus

Die Seniorin beschreibt Erika Koch wie folgt:

weiblich

südländischer Phänotyp

ca. 25 Jahre alt

1,55 – 1,60 Meter

braune Augen

dunkle Strickmütze

dunkler Mantel

Mundschutz

+++ Mülheimer Familie macht schockierende Entdeckung an ihrem Haus – „Haben wir jetzt Feinde?“ +++

Die Polizei vermutet, dass die beschriebene Frau sich schon zuvor in der Gegend aufgehalten und Fotos von den dortigen Häusern gemacht haben könnte. Sachdienliche Hinweise zu Vorfällen im Bereich Boverstraße / An der Brauerei / Kösliner Straße nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. (at)