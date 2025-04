Mülheim: Anwohner nach Club-Aus schockiert – „Alles geht den Bach runter“

Während die Ballermann-Saison auf Mallorca gerade erst begonnen hat, endet die Party-Ära in Mülheim bald abrupt. Nach 25 Jahren macht der Kult-Club „Ballermann 6“ bald die Türen dicht, Ende April findet die letzte Party in der bekannten Location in der Sandstraße statt.

Viele Menschen in Mülheim sind schockiert – nicht nur wegen dem Ende des Clubs, sondern auch aufgrund der generellen Entwicklung in der Stadt.

Mülheim: „Ballermann 6“-Aus sorgt für Schock

Die Nachricht verbreitete sich in den letzten Tagen wie ein Lauffeuer, nachdem die Betreiber des „Ballermann 6“ in Mülheim ihren bitteren Entschluss auf Instagram bekannt gegeben hatten. „Manchmal muss man Abschied nehmen“, so die schlichten aber traurigen Worte der Verantwortlichen (wir berichteten).

Doch die letzten Tage und Parties des „Ballermann 6“ sollen noch einmal so richtig genossen werden und keine negativen Emotionen verursachen. Vielen Menschen in Mülheim scheint das aber schwer zu fallen – in den Kommentaren zu einem Beitrag von DER WESTEN zu dem Thema machen einige ihren Gefühlen Luft.

„Sehr schade, hatte auch immer eine gute Zeit dort, aber was schließt hier leider nicht, es geht wirklich alles den Bach runter“, schreibt etwa eine Frau. „Alle Großraum-Diskotheken schließen! Ist sowieso nicht mehr der Zeitgeist wie früher! Schade, dass so alles ausstirbt“, stimmt eine weitere zu. „Dann haben wir ja gar keinen Club mehr in Mülheim“, „Das war es dann wohl mit Mülheim“, sind nur zwei weitere resignierte Kommentare.

Mülheimer spekulieren über Gründe

Es gibt aber vereinzelt auch andere Meinungen. So findet ein Mann, das Aus des „Ballermann 6“ sei „kein Verlust“. „Na endlich“ und „Ja, wurde auch wirklich langsam Zeit“, stimmen zwei Mülheimerinnen zu.

Einige spekulieren zusätzlich darüber, warum der Club wohl dicht macht. Die Betreiber selbst geben keine Gründe an – einige Menschen in Mülheim kritisieren aber zum einen die Türsteher des „Ballermann 6“, während andere vermuten, dass der Laden einfach nicht mehr zum heutigen Zeitgeist passt.