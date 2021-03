Mülheim: Autofahrer sehen Licht im Straßengraben – dann machen sie eine schreckliche Entdeckung

In Mülheim sorgte ein Fund am Straßengraben für einen Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Mülheim. Eine schreckliche Entdeckung machten am Montag einige Autofahrer in Mülheim.

Zuerst entdeckten sie Licht in einem Straßengraben in Mülheim – als sie nachsahen, wurde auch klar, woher das Licht kam.

Mülheim: Autofahrer sehen Licht im Straßengraben

Das Geschehen ereignete sich nach Angaben der Polizei Mülheim gegen 6.30 Uhr am frühen Montagmorgen. Wachsame Autofahrer entdeckten im Bereich Obere Saarlandstraße/ Oppspring in Fahrtrichtung Mülheim Heißen ein Licht in einem Straßengraben.

---------------

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

---------------

Wie sich herausstellte, kam das Licht von einem Motorrad. Durch die Dunkelheit der Straße fiel den Ersthelfern der reflektierende Scheinwerfer des Motorrads im Straßengraben auf. Sie fanden in dem Graben auch den schwerverletzten Fahrer des Motorrads.

Mülheim: Autofahrer machen sie eine schreckliche Entdeckung

Da einige Zeugen medizinisch versiert waren, konnten sie bei dem 57-jährigen Mann aus Essen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe leisten.

---------------

---------------

Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Motorradfahrer schnell in ein nahegelegenes Krankenhaus in Mülheim gebracht. Später wurde der 57-Jährige zur intensivieren Versorgung zu einer Intensivstation eines Duisburger Klinikums transportiert.

Mülheim: Polizei sucht nun nach Zeugen

Aufgrund der Schwere der Verletzung, konnte der Verwundete keine Angaben zum Unfallhergang machen. Die Polizisten vor Ort sicherten zahlreiche Fahrzeugteile, die darauf hinwiesen, dass der Motorradfahrer bei Dunkelheit von der Straße abkam und sich beim Sturz in das Dickicht schwer verletzte.

Mülheim: Der Motorradfahrer wurde im Straßengraben gefunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / onw-images

Die Einsatzkräfte konnten kein Fremdverschulden feststellen, dennoch bittet die Polizei Mülheim mögliche Augenzeugen, sich unter der zentralen Rufnummer 0201-829-0 zu melden. (gb)