Mülheim: Mann trifft Frau an Haltestelle – dann schlägt das Schicksal zu

Ob auf einer Party, im Supermarkt oder über gängige Dating-Plattformen wie zum Beispiel „Tinder“: Die Möglichkeiten, seine große Liebe zu finden, sind nahezu grenzenlos. Dennis aus Mülheim an der Ruhr könnte seine Traumfrau an einer Bahn-Haltestelle getroffen haben…

Seit Samstag (30. November) bekommt der 31-Jährige das Lächeln seiner Gesprächspartnerin nicht mehr aus dem Kopf. Um kurz nach 19 Uhr wartete er an der Haltestelle „Hansastraße“ auf die Linie 901, wollte Richtung Mülheim-Stadtmitte fahren. Plötzlich war es um ihn geschehen. Doch nach der Nummer der Frau vergaß er zu fragen.

DER WESTEN hilft Dennis jetzt dabei, seine potenzielle Traumfrau zu finden.

Mülheim: Unbekannte Frau, wo bist du?

„Die Frau hatte mich angesprochen, ob ich auf die 901 warte, was ich bejahte. Keine drei Minuten später hat sie ihr Handy direkt vor mein Gesicht gehalten. Dort stand, dass die Bahn ausfallen würde und die nächste Bahn in 30 Minuten kommt“, schildert Dennis den Moment der Bekanntschaft gegenüber unserer Redaktion.

+++Lotto-Spieler aus Mülheim knackt Jackpot – höchster Gewinn seit Monaten+++

Die zwei unterhielten sich weiter. Es ging um Verspätungen von Bahnen. „Ganz banal“, so der Mülheimer. Doch dann traf Dennis eine Entscheidung, die er bereuen sollte. Nicht gemerkt, dass Amors Pfeil ihn bereits traf, verabschiedete er sich von der Frau – und beschloss in Richtung Stadtmitte zu laufen. „Boah so weit“, entgegnete ihm die Unbekannte noch. Er verabschiedete sich und ging – ohne nach ihrer Nummer zu fragen!

++ Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Junger Mann bestellt „Lumumba“ – plötzlich wird es hitzig ++

Mülheimer fasziniert vom Lächeln seiner Gesprächspartnerin

In einer Facebook-Gruppe startete er bereits einen Aufruf. Bislang hat sich die Frau noch nicht gemeldet. Dennis beschreibt sie so: Dunkles, mittellanges Haar, dunkle Kleidung, circa 1,65 Meter groß. Sie trug eine Tüte in ihrer Hand. „Ich fand ihr Lächeln sehr attraktiv und sympathisch. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich gerne mehr unterhalten wollte“, ist Dennis überzeugt.

Auf halber Strecke in Richtung Stadtmitte fing er bereits an, sich darüber zu ärgern, keine Kontaktdaten ausgetauscht zu haben. „Da habe ich doch gemerkt, wie doof ich bin. Ich hätte mit ihr noch 30 Minuten auf die Bahn warten können und wir hätten uns näher kennenlernen können.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Hier kannst du dich melden

Doch aufgeben kommt für Dennis nicht infrage. Du kennst die beschriebene Frau oder bist es vielleicht sogar selbst? Dann melde dich gerne bei Dennis unter der Mail-Adresse dennisolsson300@gmail.com.