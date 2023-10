Mülheim: Schwerer Brand in der Innenstadt ++ 18 Verletzte

Schwerer Brand in der Innenstadt von Mülheim an der Ruhr! Insgesamt 18 Menschen wurden dabei offenbar verletzt. Einer von ihnen sogar schwer.

Am Freitagmorgen (6. Oktober) wurde die Feuerwehr gegen 7.15 Uhr zu einem Groß-Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Kohlenkamp in der Innenstadt von Mülheim alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung aus dem vierten Obergeschoss zu sehen.

+++Ruhrbahn in Essen & Mülheim stellt Fahrpläne auf den Kopf – Pendler brauchen Nerven aus Stahl!+++

Mülheim: Insgesamt 18 Personen kamen ins Krankenhaus

Sofort wurde mit den Löschmaßnahmen begonnen. Eine Person wurde schwer verletzt aus der Brandwohnung gerettet und in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht. Weitere 17 Personen wurden über die Drehleiter und das Treppenhaus gerettet.

Mehr News aus der Stadt: Tierheim Mülheim findet ausgesetzten Hund: Tierliebhaber schockiert – „Abartig“

Sie wurden medizinisch versorgt. Anschließend kamen sie mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser. Wie schwer die einzelnen Verletzungen sind, konnte ein Sprecher der Feuerwehr Mülheim auf Nachfrage von DER WESTEN noch nicht sagen. Wegen der Hitzentwicklung waren Fenster in dem Gebäude geborstet. Die Brandwohnung im vierten Obergeschoss soll nicht mehr bewohnbar sein.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier zusammengefasst:

Feuerwehr Mülheim lange Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt

Zwischenzeitlich wurden auch Glutnester entdeckt. Daher dauerten die Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen noch längere Zeit. Die Wallstraße sowie Teile des Löhbergs und des Kohlenkamps wurden durch die Polizei gesperrt. Die Feuerwehr war inklusive Rettungsdienst mit 65 Kräften vor Ort. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Auf Nachfrage konnte die Feuerwehr gegenüber DER WESTEN hierzu noch keine Auskunft geben.