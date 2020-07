Mülheim: 25-Jähriger checkt in Hotel ein und wartet auf Paket – plötzlich steht die Polizei vor der Tür

Mülheim. Ein mysteriöser Übernachtungsgast (25) hat kurz vor Mitternacht in ein Hotel am Hans-Böckler-Platz in Mülheim eingecheckt.

Am nächsten Morgen setzte er sich gegen 8 Uhr in die Lobby des Hotels in Mülheim und gab dem Hotelpersonal gegenüber an, dort auf ein Paket zu warten – und bewegte sich stundenlang nicht vom Fleck.

Mülheim: Hotelgast verhält sich seltsam – dann rufen die Hotelmitarbeiter die Polizei

Nach etwa zweieinhalb Stunden Wartezeit hatte er am Donnerstag anscheinend genug und verließ die Lobby, nur um sich dort gegen 14.30 Uhr erneut bequem einzurichten. Dieses ungewöhnliche Verhalten verdutzte die Mitarbeiter, die sicherheitshalber die Polizei alarmierten.

In einem Hotel am Hans-Böckler-Platz in Mülheim wartete der 25-Jährige auf sein Paket. Foto: imago images / Hans Blossey

Vor Ort durchsuchten die Beamten 25-Jährigen und wurden tatsächlich fündig. Neben einer Duldungsbescheinigung fanden die Beamten nicht nur einen niederländischen, sondern auch einen irischen Ausweis – beide augenscheinlich gefälscht!

Paketbote übergibt die Ware direkt an die Polizei

Schließlich kam der heiß ersehnte Paketbote vorbei – für den 25-Jährigen leider etwas zu spät. Das Paket zwar an den niederländischen Namen auf dem gefälschten Ausweis adressiert, doch nicht der 25-Jährige, sondern die Beamten nahmen es entgegen.

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand vom Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Ulrich Scholten (SPD)

Das fanden die Beamten in dem heiß ersehnten Paket

Darin fanden sie unter anderem drei nagelneue hochpreisige Smartphones. Grund genug, den 25-Jährigen wegen des Verdachts auf Betrug und wegen Urkundenfälschung vorläufig festzunehmen.

Nach diesem Fall hat die Polizei einen wichtigen Rat an alle Geschäftsleute: Ausweise sollten immer genau auf ihre Echtheit geprüft werden! „Oft reicht ein genauerer Blick auf typische Sicherheitsmerkmale, um Fälschungen zu erkennen“, heißt es in der Polizeimeldung. (vh)