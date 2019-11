Mülheim: 2.500 Demonstranten ziehen gegen AfD vor Stadthalle – Polizei führt diese Maßnahmen durch

Mülheim: Die Botschaft an die AfD sollte offenbar klar sein.

Mülheim. Rund 2.500 Menschen haben am Dienstagabend gegen eine Veranstaltung der AfD in Mülheim demonstriert. Sie versammelten sich gegen 17 Uhr an dem Kurt-Schumacher-Platz und zogen anschließend Richtung Mülheimer Stadthalle.

Die AfD führte dort ab 19 Uhr einen sogenannten Bürgerdialog durch. Das berichtet die WAZ.

Mülheim: Demonstranten ziehen gegen AfD vor Stadthalle

Um sich gegen das Vorhaben der AfD auszusprechen, gingen tausende Menschen auf die Straße. Sie trugen große Banner und hielten Schilder hoch. Auf denen waren Sprüche zu lesen, wie „No AfD, „Menschenrechte statt rechte Menschen“ und „Wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur erwachen“.

Mülheim: Die Schilder der Demonstranten waren größtenteils farbenfroh. Foto: Funke Foto Service

Wie die WAZ berichtet, sollen außerdem rund zehn Personen die Zufahrt zum Parkplatz der Stadthalle sitzend blockiert haben. Neben einer Rangelei soll eine Person eine Glasflasche Richtung Stadthalle geworfen haben. Von weiteren Zwischenfällen war keine Rede.

Währenddessen soll die Stadthalle laut WAZ bereits um 18.30 Uhr - und damit eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn - komplett gefüllt gewesen sein.

+++ AfD: Zuhörer zeigt Alice Weidel Kopf-Ab-Geste – dann rastet die Politikerin richtig aus +++

Mülheim: Ihr Schild hat die Farben der AfD. Foto: Funke Foto Service

Mehrere AfD-Politiker, darunter auch die Fraktionsvorsitzende, Alice Weidel, wollten über die Themen reden:

„Wie sehr belastet das Klimapaket die Bürger?“

„Steht Deutschland an der Schwelle eines grünen Sozialismus?“

„Wie verteidigen wir Recht und Gesetz vor gefährlichen Ideologien?“

------------------------

Mehr News:

Björn Höcke (AfD): Als Reporter ihn interviewen wollen, kommt es zum Eklat

Nach Thüringen-Wahl: Sarah Connor stellt sich gegen die AfD – und zwar SO

Thüringen-Wahl: CDU-Beben! Friedrich Merz greift Angela Merkel an

------------------------

Tausende Demonstranten gegen AfD auf den Straßen

Die Polizei hatte wegen der Menschenmenge zwischenzeitlich die Bergstraße in Richtung Hafen sperren müssen und vor Veranstaltungsbeginn einen Ring um die Stadthalle gebildet.

Gegen 17.45 Uhr wurde noch von über 1.000 Demonstranten gesprochen. Diese Zahl erhöhte sich dann im Lauf des Abends auf gut 2.500 Demonstranten.

Den Protest hatte das Bündnis „Mülheim stellt sich quer - Für Respekt, Vielfalt, Solidarität und Toleranz“ organisiert. Dieses Motto war auch auf ihren bunten Bannern zu lesen. (nk)