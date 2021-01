„Mein Lokal, dein Lokal“ (Kabel1) in Mülheim: Koch passiert Missgeschick – Entsetzen: „Das darf nicht passieren"

Mülheim. Tag eins von „Mein Lokal, dein Lokal“ (Kabel1) im Ruhrgebiet!

Die TV-Show hat wieder ihren Weg in den Pott gefunden. Den Anfang macht am Montag bei „Mein Lokal, dein Lokal“ (Kabel1) das „Pia's“ in Mülheim. Und so viel sei schon mal verraten: Dem Koch wird mehr Aufmerksamkeit zu Teil als ihm lieb sein dürfte.

„Mein Lokal, dein Lokal“ (Kabel1): Missgeschick in der Küche

Aber von vorne. In Pia's Lokal - Kombination aus Restaurant, Wirtshaus und Kegelbahn - wird gute und bodenständige Hausmannskost serviert.

Seit zwei Jahren betreibt Pia Sündermann die Gaststätte bereits, mit der sie bei „Mein Lokal, dein Lokal“ antritt.

Wirtin Pia. Foto: Screenshot Kabeleins

„Wir sind einzigartig, weil wir mit Herz und Blut jeden Gast bedienen, zuhören und auf alle Wünsche eingehen“, so die 55-Jährige gut gelaunt.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Koch entsetzt – „Ach du meine Güte“

Auch Profi Mike Süsser zeigt sich vom ersten Eindruck des „Pia's“ in Mülheim begeistert.

Das ist „Mein Lokal, dein Lokal“:

Die Doku-Soap „Mein Lokal, dein Lokal“ läuft seit 2013 bei Kabel eins

Die Show wird montags bis freitags um 17.55 Uhr ausgestrahlt

Die Showmusik stammt von der Band „Capital Cities“

Ein Promi-Koch bewertet zudem die Speisen

Dabei waren schon Mike Süsser, Martin Baudrexel, Mario Kotaska oder Andreas Studer

Doch die Vorschau von „Mein Lokal, dein Lokal“ verrät bereits: So sorglos geht es leider nicht weiter. Bei der Bewertung wird ein Missgeschick vom Koch des Wirtshauses offenbart. Ein Konkurrent der Wirtin erklärt nach dem Hauptgang: „Es war leider in der Soße ein bisschen Alufolie vom Abdecken des Topfes.“

Alufolie hat in der Soße nichts zu suchen, das weiß auch der Koch des „Pia's“. Foto: Screenshot Kabeleins

Der Koch ist schockiert, auch Pia sieht alles andere als glücklich aus. „Ach du meine Güte“, sagt ihr Kollege. „Das mit der Alufolie darf nicht passieren“, ist er sich seines Fehlers bewusst.

Doch das ist noch nicht alles: Weiter sieht man in der Preview, dass es in der Küche blutig hergeht. „Können wir kurz ne kleine Pause machen“, bittet der Koch das Kamerateam. „Ich glaub, ich hab mich mit dem Messer gestochen.“ Sogar Experte Mike Süsser schmerzt der Anblick des blutenden Fingers. Ob der Abend noch zu retten ist? (cs)

Die ganze Folge von „Mein Lokal, dein Lokal“ läuft um 17.55 Uhr bei Kabel1. Die ganze Folge kannst du danach auch in der Mediathek anschauen.