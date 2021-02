McDonald's in Mülheim: Kunde findet Uralt-Kassenbon – und hat nur diese eine Frage

Mülheim. Na, DAS nennt man mal einen „verborgenen Schatz“...

McDonald's gehört zu den beliebtesten Fast-Food-Restaurants weltweit, natürlich auch in Deutschland. Und Hand aufs Herz: Irgendwie hat McDonald's immer leckere Menüs und Mahlzeiten zu bieten. Das ist heute so, das war aber auch schon vor zehn, 20 oder gar 30 Jahren so.

Umso spektakulärer dieser „Fund“: Denn in Mülheim hat ein Mann einen Uralt-Kassenbon von Mediamarkt aus dem Jahr 2007 gefunden – dabei stellt er sich DIESE eine, wichtige Frage...

McDonald's in Mülheim: Kunde findet Uralt-Kassenbon – und hat nur diese eine Frage

Denn am Ende des Uralt-Kassenbons ist noch ein McDonald's-Gutschein für das Restaurant in Mülheim-Dümpten!

---------------------

Das ist die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

---------------------

Gibt man dort den Kassenbon ab, würde man einen Cheeseburger kostenlos erhalten. Na, das liest sich doch ziemlich schmackhaft. Der Mann fragt in einer Mülheim-Gruppe auf Facebook: „Ist der Gutschein für McDonald's unten noch gültig?“

Ein Uralt-Kassenbon aus dem Jahre 2007! Mit einem interessanten Detail am Ende... Foto: Thorsten Dentgen

Puh, nach über 13 Jahren soll man damit noch ins Restaurant gehen und sich einen Cheeseburger abholen können? Netter Gedanke. Relativ schnell haben sich dann andere Mülheimer der Gruppe gemeldet – und die eine oder andere witzige Theorie aufgestellt.

Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Ja, klar! Die Frage ist doch, ob er noch schmeckt.“

„Immerhin schon in Euro!“

„Schreib mal McDonald's an. Die sind meistens sehr kulant.“

„Gerade, WEIL du den so lange aufbewahrt hast, sollte Dir Mäcces den Cheeseburger dafür geben.“

„Einfach versuchen. Steht ja kein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf.“

Wir klären auf: Natürlich ist der Gutschein NICHT mehr gültig. Denn auch, wenn ein entsprechendes Ablaufdatum nicht draufsteht (wie in diesem Fall), gelten gesetzliche Regelungen. Und die besagen: Nach drei Jahren verlieren undatierte Gutscheine ihre Gültigkeit. Das weiß natürlich auch der Besitzer des Uralt-Kassenbons, wie er gegenüber DER WESTEN versichert.

---------------------

Mehr News aus NRW:

---------------------

Na, ein Versuch ist es ja trotzdem wert gewesen. Und immerhin konnte er einige Mülheimer zum Lachen und Schmunzeln bringen... (mg)

---------------------

Weitere Top-News:

---------------------

Frontalangriff aus Köln gegen Jens Spahn! Das Coronavirus hält Deutschland noch immer im Würgegriff. Logisch, dass Gesundheitsminister Jens Spahn allerlei Hände zu tun hat. Doch Corona ist für den Grünen-Bundestagsabgeordneten Sven Lehmann (41) aus Köln keine Entschuldigung dafür, dass Spahn seiner Ansicht nach andere wichtige Gesundheitsthemen vernachlässigt. Lehmann teilt richtig aus – und nimmt keinen Blatt vor den Mund. Hier erfährst du alle Details!