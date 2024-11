Lidl in Mülheim: Filiale schließt – Kunden müssen jetzt schnell sein

Gerade erst hat in Mülheim ein neuer Discounter eröffnet, da folgt die Hiobsbotschaft: Eine Lidl-Filiale in Mülheim muss schließen. Jedoch soll in der Filiale vor der Schließung noch eine Sonderaktion stattfinden. Kunden, die von dieser profitieren wollen, sollten sich besser beeilen.

Kunden müssen sich in Mülheim umstellen, denn dort hat am Donnerstag (28. November) eine neue Lidl-Filiale eröffnet. Der neue Lidl im Marktcenter Mülheim-Styrum hat eine große Verkaufsfläche von rund 1.300 Quadratmetern. Wie der „Soester Anzeiger“ berichtet, entstehen durch die neue Filiale sogar 24 neue Arbeitsplätze.

Lidl in Mülheim: Sonderaktion zum Abschied

Jedoch muss wegen dieser Neueröffnung eine andere Lidl-Filiale in Mülheim seine Türen für immer schließen. Der Lidl befindet sich nämlich an der Oberhausener Straße 91–95 und liegt dadurch zu nah an der neuen Filiale im Marktcenter Mülheim-Styrum. Daher wurde beschlossen, dass man diesen einstellen wird.

Um den Kunden die Umstellung zu erleichtern, gibt es jedoch ein besonderes Angebot in dieser Lidl-Filiale. Vor der Schließung plant man nämlich im Lidl an der Oberhausener Straße eine letzte Sonderaktion, um sich von den Kunden zu verabschieden. Während der Aktion sollen verschiedene Non-Food-Waren für einen Spottpreis angeboten werden.

Wenn Kunden von dieser letzten Sonderaktion profitieren wollen, sollten sie jedoch schnell sein. Die Aktion wird nämlich nur an bestimmten Terminen angeboten. Die Sonderaktion im Lidl in Mülheim soll von Mittwoch (4. Dezember) bis zum Freitag (6. Dezember) von jeweils 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr stattfinden.

Mitarbeiter müssen in andere Filialen wechseln

Für Kunden, die an diesen Terminen keine Zeit haben, gibt es noch eine letzte Option, um an der Sonderaktion teilzunehmen. Am Samstag (7. Dezember) von 9 bis 16 Uhr findet nämlich die Sonderaktion zum Abschied das letzte Mal statt. Danach wird der Lidl in Mülheim für immer seine Türen schließen.

Die Mitarbeiter des Lidl in Mülheim werden von dem Unternehmen in andere Filialen in der Nähe verteilt, wie der „Soester Anzeiger“ berichtet. Kunden müssen ihren Einkauf zwar künftig in einer anderen Filiale machen, aber wenigstens gibt es eine tolle Sonderaktion, um den Abschied wenigstens etwas zu erleichtern.