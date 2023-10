Hund sollte im Tierheim Mülheim landen – jetzt fehlt von ihm jede Spur

Was Hund, Katze und Co. durchmachen, wenn sie plötzlich im Tierheim landen, kann man sich nur schwer vorstellen. In der Regel verbergen sich traurige Geschichten hinter den Kulleraugen der Vierbeiner. Oft kennen die Tierschützer nach der Rettung nur einen Bruchteil ihrer Schicksale – und der ist oftmals schon erschütternd genug.

Beim Tierheim Mülheim spielten sich jetzt aber Szenen ab, die nur schwer zu begreifen sind. Eigentlich sollte ein Hund nämlich in die Obhut der Tierschützer kommen. Aber seit Dienstag (17. Oktober) fehlt von „Lucky“ jede Spur. Wer kann dem Tierheim Mülheim helfen?

Tierheim Mülheim berichtet Dramatisches

Fangen wir mal ganz von vorne an. Ursprünglich war der kleine Mischling, der auf den Namen „Lucky“ hört, am Dienstag (17. Oktober) in Oberhausen-Königshardt entlaufen. Dort konnte er schnell wieder von den Kameraden der Feuerwehr eingefangen werden und sollte zum Tierheim Mülheim gebracht werden. Doch der Rüde schien andere Pläne zu haben.

Er nahm Reißaus, konnte aber schnell wieder eingefangen werden. Abermals wurde versucht, den Vierbeiner in die Hände der Mülheimer Tierschützer zu übergeben. Aber am Dienstagabend nahm „Lucky“ dann erneut vorm Tierheim Reißaus. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Tierfreunde sind „sprachlos“

Das Problem: Der Hund ist ortsfremd. Die Vermutung liegt nun nahe, dass er derzeit ohne Orientierung in Mülheim herumirrt. Auch andere Tierliebhaber fiebern bei der Geschichte mit. „Da bin ich echt sprachlos… gesichert und dann wieder vor dem Tierheim entlaufen… Ich drücke Dir die Daumen, armer Lucky“, kommentiert etwa eine Frau unter dem Beitrag des NRW-Tierheims. „Oh man… armer Kerl“, drückt eine andere ihr Mitgefühl aus.

„Lucky wird zu Hause schmerzlich vermisst“, werden auch die Tierschützer deutlich. Das Tierheim Mülheim bittet deshalb nun um Mithilfe. Laut Angaben der Besitzerin soll „Lucky“ Fremden gegenüber misstrauisch sein. Du hast den Rüden in Mülheim oder Umgebung gesichtet? Dann melde dich bei den Tierschützern.