Hunde-Hasser in Mülheimer Hochhaus: Halterin warnt auch Eltern – nach gefährlicher Entdeckung

Was da vor einem Haus in Mülheim liegt, ist nicht nur eine Gefahr für Hunde, sondern auch für Kinder. In einer Facebook-Gruppe warnt deshalb die Bewohnerin des Hauses. Die Halterin hat gerade erst entdeckt, was jemand aus ihrem Haus dort gleich neben dem Eingang ins Grüne geworfen haben muss.

+++ Mülheim: Tierschützer verzweifeln! 40 Tiere auf einen Schlag abzugeben +++

Sie ist sich sicher, dass es die Hunde-Hasser in ihrem Haus sein müssen. Die haben auch schon alle möglichen Schilder dort aufgestellt. Das kann die Mülheimerin auch und warnt jetzt mit einer selbst gebastelten Warntafel alle in der direkten Umgebung.

Mülheimerin aufgebracht: „Habe so etwas noch nie erlebt“

„Ich wohne hier seit fast 39 Jahren und habe so etwas noch nie erlebt“, schildert die Anwohnerin erschüttert gegenüber DER WESTEN. „Jetzt ist mir gerade aber die Hutschnur gerissen.“ Die Hundehalterin wohnt in einem Haus an der Ecke Böllerts Höfe und Strippchens Hof. „Dort wohnen seit einiger Zeit Leute, die auf Hunde nicht gut zu sprechen sind.“

Auch interessant: Mülheim: Anwohner erhebt harte Anschuldigungen gegen die Stadt – „Trauerspiel“

Vor allem eine Dame und ein „sehr autoritärer“ Herr würden immer wieder gezielt die Hundehalter des Hauses ansprechen. Bisher war dieses Verhalten nur nervig. „Seit gestern liegt aber an einer Stelle Schneckenkorn/Stickstoff, was mich auf die Palme bringt“, so die aufgebrachte Bewohnerin.

In diesem Haus in Mülheim werden Hunde nicht gerade geschätzt. Foto: privat

Blaukorn liegt hier auf der Erde. Foto: privat

Foto: privat

Hund in Mülheim: Halterin warnt Tier und Mensch vor Gefahr

Nicht nur für Hunde und Wildtiere sei der Stoff sehr giftig, sondern auch für Kinder, die hier ständig auf dem Weg zum Spielplatz vorbeikämen. Schon der Kontakt mit der Haut könne schlimme Folgen haben. „Ich habe eben einen der Bewohner dort angesprochen, ob man sich wohl Gedanken darüber gemacht hat, wenn ein Kind so etwas in den Mund nimmt und schwere Vergiftungen hat. Ich bekam zur Antwort, dann hätten die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt.“

Mehr Nachrichten:

Bei so viel Ignoranz kann die Frau nur noch mit dem Kopf schütteln. „Ich bin entsetzt, was es für Menschen gibt. Es liegt mir fern, Menschen an den Pranger zu stellen, aber wenn die Sicherheit für Mensch und Tier gefährdet ist, muss ich mich einmischen.“

Die Mülheimerin hat ein Warnschild für ihre Nachbarn gebastelt. Foto: privat

Darum sendet sie jetzt eine Warnung an alle raus: „Bitte passt gut auf euere Kinder und Tiere auf“.