Hund in Mülheim: Mann wirft Vierbeiner von Brücke – Knast!

Der Hund ist oft das treueste Lebenwesen im Umfeld eines Menschen – umso unfassbarer, wozu ein Mann in Mülheim in der Lage war: Er warf einen Hund kaltherzig von einer Brücke in die Ruhr. Dafür muss er jetzt in Haft, berichtet die „WAZ“.

Hund in Mülheim: Mann wirft Mischlingshündin von Brücke

Bereits im Dezember 2018 warf der 59-jährige Anklagte Hund „Sandy“ in Mülheim von einer Brücke in die Ruhr. Das Tier starb an schweren inneren Verletzungen, die durch den Aufprall auf dem Wasser entstanden waren.

Für die Tötung eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund muss der Mülheimer jetzt sechs Monate ins Gefängnis, legte das Landgericht Duisburg fest. Laut „WAZ“ bestätigt die Berufungskammer damit ein Urteil des Amtsgerichts Mülheim.

Ein 58-jähriger wird angeklagt, eine Hündin am 29. Dezember über das Geländer der Mülheimer Schlossbrücke geworfen zu haben. Foto: Polizei Essen

Der Mann war gegen das Urteil vorgegangen, hatte sein schwieriges Verhältnis zu Hündin „Sandy“ angebracht.

