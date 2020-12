Unfall bei Edeka in Mülheim: Ein Amazon-Lieferwagen rammte einen Verkaufsstand vor dem Supermarkt.

Edeka in Mülheim: Schock für Kunden! Amazon-Lieferwagen rast in Verkaufsstand

Mülheim. Ein Knall und reichlich Scherben! Edeka-Kunden in Mülheim haben am Freitag einen gewaltigen Schock verdauen müssen.

Denn in den Mittagsstunden rammte ein Amazon-Lieferwagen einen Verkaufsstand vor der Edeka-Filiale an der Straße Wiescher Weg in Mülheim. Jetzt ermittelt die Polizei.

Amazon-Kurier rast in Verkaufsstand vor Edeka in Mülheim

Kurierdienste und Supermarkt-Mitarbeiter gehören zu den Helden der Pandemie-Zeiten. Auch während des zweiten Corona-Lockdowns stehen sie an vorderster Front, um alle Kunden zu bedienen. Homeoffice? Keine Chance!

Insbesondere in der Vorweihnachtszeit erhöht sich zu allem Überfluss auch noch traditionell das Stresslevel bei vielen Paket-Lieferanten. Schließlich bestellen die Menschen vor dem Fest der Liebe reichlich Geschenk online – in diesem Jahr wohl ganz besonders.

Ob das der Grund für den Unfall am Freitag am Edeka-Center Czaikowski in Mülheim war? Unklar. Fest steht: Es muss kräftig gerummst haben.

Amazon-Unfall bei Edeka in Mülheim

Denn bei dem Unfall kam nicht nur der griechische Verkaufstand vor der Edeka-Filiale zu Schaden. Der Lieferwagen fuhr mit so großer Wucht gegen den Stand, dass dieser gegen die Scheiben des Supermarkts gedrückt wurde.

Dabei ging eine Scheibe bei Edeka zu Bruch. Nach Informationen von DER WESTEN hat sich dabei zum Glück niemand verletzt.

Edeka-Kunden und Mitarbeiter kamen bei dem Unfall in Mülheim zum Glück nicht zu Schaden. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Simon

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen zur Unfallursache vor dem Edeka in Mülheim aufgenommen. Zur Schadenshöhe gibt es bislang noch keine Informationen. (ak)