Edeka in Mülheim: Mann spricht Dame vor Supermarkt an – dann fällt die 80-Jährige auf diesen miesen Trick rein

Was für ein absolut mieser Trick! Eine 80 Jahre alte Seniorin fiel vor dem Edeka-Markt an der Kleiststraße in Mülheim auf einen Trickdieb herein. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Der Mann hatte die ahnungslose Frau am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr vor der Edeka-Filiale in Mülheim-Heißen in ein Gespräch verwickelt. Er brauche dringend Geld, sagte er. Das teilt nun die Polizei mit.

Edeka in Mülheim: Miese Abzocke mitten vor Supermarkt

Die 80-Jährige wollte dem Mann in angeblicher Not helfen und so kaufte sie ihm Schmuck für 40 Euro ab. Doch damit war es noch nicht genug.

Vor einer Edeka-Filiale in Mülheim wurde eine ältere Dame Opfer eines Trickdiebs. (Symbolbild) Foto: imago images

Die Seniorin verriet dem Mann auch noch ihre Adresse. Als sie also vom Einkaufen nach Hause zurückkehrte, klingelte der Unbekannte prompt an ihrer Haustür. Leider brauche er noch mehr Geld, soll er erzählt haben. Ihr goldener Ring am Finger interessierte ihn sehr. Ob er ihn wohl haben könne? Er sei Goldschmied und habe aus diesem Grund Interesse an dem Schmuckstück.

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

Sie gab ihm ihren Ring. Daraufhin verließ er die Wohnung. In welches Auto er gestiegen ist, ist nicht bekannt. Jedenfalls entfernte er sich vom Ort. Jetzt sucht die Polizei nach dem Trickdieb und fragt die Bevölkerung nach Hinweisen. Solltest du am Mittwoch etwas Verdächtiges in der Nähe von Edeka an der Kleiststraße/Ecke Gneisenaustraße gesehen haben, dann melde dich bei der Polizei unter 0201/829-0.

Der Mann soll ungefähr 60 Jahre alt und 1,60 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine Halbglatze und trug eine blaue Jacke. (js)