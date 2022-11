Doc Caro: Zwischenfall bei Dreharbeiten – als sie DAS sieht, ruft sie sofort die Polizei

Dr. Carola Holzner hat in der Dokumentation „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ ganz tiefe Einblicke in ihr Privat- und Seelenleben gegeben. Für die letzte Episode begleitete das Kamera-Team von Sat 1. die Notärztin in ihren eigenen vier Wänden in Mülheim. Dabei kam es zu einem unliebsamen Zwischenfall.

Nach einem Blick in ihr Postfach sah sich die Medizinerin dazu gezwungen, die Polizei zu kontaktieren. Wie sich herausstellt, ist das für sie kein Einzelfall. Denn Doc Caro zahlt einen hohen Preis für ihre öffentlichkeitswirksame Arbeit.

Doc Caro: „Mediengeile Schl****“

Apfelkuchen backen mit Freundin Kerstin. Das Programm für Doc Caro an diesem Tag klang auf den ersten Blick sehr entspannt. Doch zuvor musste sich die Notärztin mit einer beängstigenden Nachricht auseinandersetzen. Ein Unbekannter hatte ihr unter dem Betreff „Mediengeile Schl****“ eine abstoßende Nachricht zukommen lassen.

„Mir wurde konkret angedroht, auf mich zu warten an der Klinik“, erzählt Doc Caro. Da hört für sie der Spaß sofort auf. Sie schnappte sich ihr Handy und wählte die Nummer eines mittlerweile bekannten Kriminalbeamten. Denn Hass-Nachrichten wie diese bekomme die Medizinerin leider häufiger.

Doc Caro gibt tiefe Einblicke

„Ich kriege die komplette Bandbreite an Hater-Kommentaren“, verrät Doc Caro. Darunter Nazi-Propaganda und zahlreiche sexistische Nachrichten und „viele Körperteile, die man nicht sehen will.“ Jede Androhung von Gewalt bringe sie mittlerweile zur Anzeige – trotz geringer Erfolgsaussichten.

Immerhin: In zwei Fällen konnten mutmaßliche Täter bereits ermittelt werden. „Es gab eine Zeit, da habe ich mir das sehr zu Herzen genommen“, verrät die Medizinerin. Ihr Kopf habe immer um die gleiche Frage gekreist: „Habe ich etwas falsches gemacht?“ Mittlerweile hat die Notärztin einen anderen Weg gefunden, wie sie im Interview mit DER WESTEN verriet.

Vor der Sat.1-Kamera ergänzt sie, dass sie vor allem gelernt habe, ihre Energie nicht mehr auf den Hass zu konzentrieren, sondern bei sich zu bleiben. Dazu würden ihr auch die überwiegende Zahl an freundlichen Zuschriften helfen. Und natürlich Freundin Kerstin, die in solchen Situationen eng an ihrer Seite steht. Die Doku „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ kannst du hier bei „Joyn“ sehen.