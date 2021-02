Mit diesem Facebook-Beitrag wendet sich Aldi ganz gezielt an die Singles im Land. (Symbolbild)

Aldi wendet sich speziell an Singles – Kunden schmelzen dahin

Auch nach dem Valentinstag ist das Thema Liebe noch nicht von der Facebook-Seite des Discounters verschwunden. Stattdessen wendet sich Aldi nun an all die alleinstehenden Menschen, die unter anderem wegen Corona am 14. Februar alleine geblieben sind.

Aldi mit gezielter Botschaft an Singles

„Ehrentag der Singles“, schreibt Aldi Süd am Montag auf Facebook. „Wir lieben euch, so wie ihr seid. Gönnt euch einen Tag voller Selbstliebe und Schoki.“ Darunter ist das Bild eines jungen Mannes im Hoodie zu sehen, der auf dem Bett liegt und Schoko-Süßigkeiten isst.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Dazu hat Aldi den bekannten Slogan des Dating-Portals „Parship“ etwas abgewandelt: „Alle elf Minuten verliebt sich ein Single in Schokolade.“

Die Kunden in den Kommentaren schmelzen bei diesen Worten dahin.

User sind begeistert: „Die einzig wahre Liebe“

Viele User stimmen dem Discounter direkt zu und verkünden in den Kommentaren ihre Schoko-Liebe:

Eine Liebe, die niemals endet.

Kenn ich, ich bin auch ständig verliebt.

Die einzig wahre Liebe.

Vollmilchschokolade forever.

+++ Aldi-Kundin kauft Salat – dann macht sie eine eklige Entdeckung +++

Doch einzelne Nutzer zeigen sich auch besorgt – wenn auch mit einem Augenzwinkern. „Oh nein!“, schreibt eine Userin. „Bitte keine Schoki-Werbung! Das macht alle meine Fortschritte bei den Anonymen Schokoholikern zunichte!“ (at)