  1. DerWesten.de
  2. Städte
  3. Mülheim

  4. Aldi holt beliebtes Weihnachts-Angebot zurück – bald auch in Mülheim?

Veröffentlicht inMülheim

Aldi holt beliebtes Weihnachts-Angebot zurück – bald auch in Mülheim?

Avatar-Foto von Ann-Kathrin Ullrich

Aldi lockt nun mit einem XXL-Weihnachtsangebot. Besucher jubeln nicht nur wegen den Preisen, sondern haben auch EINE Frage.

© IMAGO/Maximilian Koch

GluÌˆhwein Eis am Stiel selber machen - ein Rezept nicht nur für Weihnachten und Silvester

Mit diesem Rezept machst du ein tolles Glühwein Eis am Stiel selber - und überraschst damit nicht nur in der Weihnachtszeit oder zu Silvester.Dafür brauchst du (für 8 Portionen):125 ml Wasser125 ml Orangensaft250 ml Rotwein125 g Zuckerabgeriebene Schale einer Bio-Zitrone1 TL Kardamom2 Stück Sternanis3 Pimentkörner10 ZimtstangenSo geht es:Gib alle Zutaten, aber nur zwei der Zimtstangen, in einen Topf und erhitze sie. Nicht zum Kochen bringen!Gieße die Zutaten durch ein Sieb, um alle festen Bestandteile zu entfernen, und lass das heiße Getränk auskühlen.Teile die Flüssigkeit auf acht Eis-am-Stiel-Formen auf und gib diese so lange ins Tiefkühlfach, bis die Flüssigkeit fester, aber nicht vollständig ausgehärtet ist.Dann steckst du in jedes fast feste Eis eine Zimtstange als Stiel. Zu guter Letzt wandert das Eis zum vollständigen Gefrieren zurück in die Kühltruhe.Hier findest du den Artikel: http://www.leckerschmecker.me/aus-heiss-wird-kalt/?&ref=yt

Die Tassen klirren, man sieht den eigenen Atem und der Duft von Zimt und Zucker liegt in der Luft. Somit dürfte wohl – zumindest den Weihnachtsfans klar sein – die Weihnachtsmarkt-Saison beginnt und das schon bald. Und nicht nur in NRW gibt es Märkte voller weihnachtlichem Glück, sondern auch bei Aldi.

Richtig gelesen! Damit sind nämlich nicht die Flaschen in den Regalen gemeint, sondern ein waschechter Weihnachtsmarkt. Nun fragen sich viele: Kommt dieses super Angebot jetzt nach Mülheim?

Glühwein für zwei Euro: Aldi lockt mit Angebot

Der Discounter eröffnet nämlich wieder den wohl preiswertesten Weihnachtsmarkt Deutschlands – mit allem, was dazugehört, aber ohne saftige Preise. Und natürlich duftet es auch hier wieder nach Bratwurst, Crêpes und Glühwein, doch das Beste: Nichts kostet mehr als zwei Euro! Für gerade einmal einen Euro gibt’s Glühwein oder Kinderpunsch, ebenso eine Tüte Plätzchen. Die Bratwurst im Brötchen, wahlweise auch vegan, liegt bei zwei Euro, und wer’s käsig mag, darf sich auf eine Neuheit freuen: Käsespätzle mit Röstzwiebeln für ebenfalls zwei Euro. Süßmäuler können hingegen Crêpes essen, für gerade einmal zwei Euro.

++ Auch spannend: dm, Rossmann oder doch Aldi? Neue Studie enthüllt beliebteste Marke in Deutschland ++

Ganz neu im Sortiment ist außerdem der heiße Aperini – ein fruchtiger, wärmender Aperitif, den es sowohl mit als auch ohne Alkohol gibt. Doch Aldi belässt es nicht nur bei Essen und Trinken. Denn damit auch die ganz kleinen Besucher auf ihre Kosten kommen, gibt es ein Kinderkarussell, Kinderschminken mit weihnachtlichen Motiven und sogar eine interaktive Fotostation, bei der man sich direkt in ein festliches Erinnerungsbild verwandeln kann.

Wo gibt es den Weihnachtsmarkt? Ein Überblick

Und für alle, die jetzt schon den Kalender zucken: HIER die wichtigsten Information. Der günstigste Weihnachtsmarkt Deutschlands öffnet jeweils zwischen 15 und 21 Uhr an mehreren Standorten: Vom 12. bis 14. November in Saarbrücken (Halbergstraße 5) und Augsburg (Weiherstraße 10) sowie vom 18. bis 20. November in Bonn (Maarstraße 3) und Wiesbaden (Hagenauer Straße 40). Eben das sorgt nicht nur für Jubel bei den Aldi-Kunden, sondern eben auch für Frust.

So motzt ein User auf Facebook: „Immer nur Großstädte bekommen solche Aldi-Aktionen.“ Ein anderer fragt sehnsüchtig: „Wie wärs mal in Mülheim-Ruh?“ Zumindest auf diese Frage antwortet der Discounter prompt. So meint ein Mitarbeiter: „Hey, die Städte für die diesjährige Aktion stehen bereits fest – aber mal sehen, was die Zukunft bringt.“

Auch interessant: Themen zu Aldi

Die Fans rund um NRW müssen wohl für weitere Städte die Daumen drücken und sonst erstmal nach Bonn, Wiesbaden & Co. fahren.