Aldi holt beliebtes Weihnachts-Angebot zurück – bald auch in Mülheim?

Die Tassen klirren, man sieht den eigenen Atem und der Duft von Zimt und Zucker liegt in der Luft. Somit dürfte wohl – zumindest den Weihnachtsfans klar sein – die Weihnachtsmarkt-Saison beginnt und das schon bald. Und nicht nur in NRW gibt es Märkte voller weihnachtlichem Glück, sondern auch bei Aldi.

Richtig gelesen! Damit sind nämlich nicht die Flaschen in den Regalen gemeint, sondern ein waschechter Weihnachtsmarkt. Nun fragen sich viele: Kommt dieses super Angebot jetzt nach Mülheim?

Glühwein für zwei Euro: Aldi lockt mit Angebot

Der Discounter eröffnet nämlich wieder den wohl preiswertesten Weihnachtsmarkt Deutschlands – mit allem, was dazugehört, aber ohne saftige Preise. Und natürlich duftet es auch hier wieder nach Bratwurst, Crêpes und Glühwein, doch das Beste: Nichts kostet mehr als zwei Euro! Für gerade einmal einen Euro gibt’s Glühwein oder Kinderpunsch, ebenso eine Tüte Plätzchen. Die Bratwurst im Brötchen, wahlweise auch vegan, liegt bei zwei Euro, und wer’s käsig mag, darf sich auf eine Neuheit freuen: Käsespätzle mit Röstzwiebeln für ebenfalls zwei Euro. Süßmäuler können hingegen Crêpes essen, für gerade einmal zwei Euro.

Ganz neu im Sortiment ist außerdem der heiße Aperini – ein fruchtiger, wärmender Aperitif, den es sowohl mit als auch ohne Alkohol gibt. Doch Aldi belässt es nicht nur bei Essen und Trinken. Denn damit auch die ganz kleinen Besucher auf ihre Kosten kommen, gibt es ein Kinderkarussell, Kinderschminken mit weihnachtlichen Motiven und sogar eine interaktive Fotostation, bei der man sich direkt in ein festliches Erinnerungsbild verwandeln kann.

Wo gibt es den Weihnachtsmarkt? Ein Überblick

Und für alle, die jetzt schon den Kalender zucken: HIER die wichtigsten Information. Der günstigste Weihnachtsmarkt Deutschlands öffnet jeweils zwischen 15 und 21 Uhr an mehreren Standorten: Vom 12. bis 14. November in Saarbrücken (Halbergstraße 5) und Augsburg (Weiherstraße 10) sowie vom 18. bis 20. November in Bonn (Maarstraße 3) und Wiesbaden (Hagenauer Straße 40). Eben das sorgt nicht nur für Jubel bei den Aldi-Kunden, sondern eben auch für Frust.

So motzt ein User auf Facebook: „Immer nur Großstädte bekommen solche Aldi-Aktionen.“ Ein anderer fragt sehnsüchtig: „Wie wärs mal in Mülheim-Ruh?“ Zumindest auf diese Frage antwortet der Discounter prompt. So meint ein Mitarbeiter: „Hey, die Städte für die diesjährige Aktion stehen bereits fest – aber mal sehen, was die Zukunft bringt.“

Die Fans rund um NRW müssen wohl für weitere Städte die Daumen drücken und sonst erstmal nach Bonn, Wiesbaden & Co. fahren.