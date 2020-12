Aldi wehrt sich gegen Shitstorm nach Maskenpflicht-Ankündigung – „Dabei gibt es keinerlei Diskussion“

Eigentlich hätte Aldi schon fast damit rechnen können, dass dieses Thema die Gemüter der Kunden erhitzen würde.

Seit Anfang des Monats gelten für den Handel neue verschärfte Corona-Regeln. Dabei haben die Behörden den Discounter aufgefordert, die Maskenpflicht auch auf die Parkplätze vor den Filialen auszuweiten. Also verkündete Aldi die neuen Auflagen – und löste damit die zu erwartende emotionale Diskussion aus.

Aldi muss Maskenpflicht auf Parkplätzen einführen – und erntet Shitstorm

„Ab sofort gilt bereits auf den Parkplätzen unserer Filialen die Maskenpflicht“, teilte Aldi Süd am Mittwoch auf Facebook mit. „Legt die Maske am besten also direkt schon im Auto vor dem Aussteigen an. Haltet zudem weiterhin genug Abstand zueinander. So schützt ihr euch und eure Mitmenschen.“

In der beigefügten Infografik betonte Aldi Süd noch einmal, dass es sich hierbei um die Einhaltung von behördlichen Auflagen handle. Mit anderen Worten: Die Maskenpflicht auf Parkplätzen ist keine Idee von Aldi, der Discounter muss sie aber dennoch umsetzen. Einige Kommentarschreiber weisen eben darauf hin – den Shitstorm gegen den Discounter können sie damit aber nicht verhindern:

Lächerlich! Weil die Parkplätze ja auch so furchtbar klein sind und vor allem nicht an der frischen Luft. Ihr habt doch echt einen Knall

Wer gibt euch das Recht zu entscheiden, ob wir draußen eine Maske tragen müssen oder nicht? Hausrecht in der Filiale ist klar und das ist auch ein geschlossener Raum, da kann ich das alles verstehen.

Unter freiem Himmel kann mich keiner dazu zwingen, da herrscht genug Zirkulation und Abstand. Ihr habt den Schlag nicht mehr gehört!

Warum eine Maske auf dem Parkplatz? Hier kann doch jeder die Abstände einhalten! Wen soll man da anstecken? Die Autos? Das ist eine völlig sinnfreie Maßnahme.

Auf dem Parkplatz? Wird immer bescheuerter. Bedeutet für mich: Ganz schnell rein und wieder raus, nix gucken, nur das Nötigste.

Mittlerweile hat der Beitrag fast 3.000 Kommentare erhalten – und Aldi wurde das ganze offenbar etwas zu bunt.

Aldi Süd wehrt sich mit Statement gegen Kritik

„Wir stellen eine gewisse Diskrepanz in den Kommentaren unter diesem Post fest, so dass wir uns gezwungen sehen, hier einmal ein Statement zu setzen“, schreibt ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams von Aldi Süd und versucht, den Sachverhalt erneut klarzustellen.

Das Statement im Wortlaut: „Zunächst einmal bitten wir euch, zu verstehen, dass es sich hierbei um eine behördliche Anordnung handelt. Diese ist umzusetzen und auch von jedem Kunden (es sei denn, er kann ein Attest vorlegen) einzuhalten. Dabei gibt es keinerlei Diskussion. Und wie wir bereits in einem anderen Post vor einigen Tagen geschrieben haben: Auf unserer Seite ist weder Platz für Corona Leugner oder Verschwörungstheoretiker noch für Menschen, die andere unsachlich anfahren, weil „sie blind gehorsam“ sind. Daher gehen wir auch hier rigoros vor und sperren diese User oder verbergen Kommentare, die sich jeder konstruktiven Diskussion entziehen. Die Corona-Pandemie ist da, sie ist existent und jeder von uns ist gefordert, sein Bestes zu tun um sich selbst und die Menschen die er liebt, zu schützen! Nur so schaffen wir das alles gemeinsam. Bitte bedenkt das und haltet euch an die Maßnahmen. Am Ende wird euch dafür jeder danken.“

Statement bringt kaum Ruhe in die Diskussion

Ob diese Stellungnahme die Kritiker verstummen lässt? Wohl eher nicht. „Ich werde im freien niemals eine Maske aufsetzen, egal wer das anordnet“, schreibt ein Nutzer als direkte Antwort auf das Statement.

Ein anderer bläst ins selbe Horn: „Nach dieser Stellungnahme bin ich Kunde gewesen! Wenn hier weder Platz für „Corona-Leugner“ noch für „Verschwörungstheoretiker“ ist, dann hängt doch bitte auch ein entsprechendes Schild an eure Filialen. Unser Geld braucht ihr dann nämlich auch nicht. Ach, und nur weil man die ganzen Maßnahmen für überzogen und nicht nachvollziehbar hält, ist man noch längst kein Leugner oder Verschwörungstheoretiker“. (at)