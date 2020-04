Aldi: Wegen Corona-Krise! Discounter greift zu dieser drastischen Maßnahme

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Aldi hat während der Corona-Krise einen neuen Weg gefunden, das Lebensmittel-Angebot für die Aldi-Kunden sicherzustellen.

Aldi: Pasta per Sonderzug

Während der Corona-Krise ist der Ansturm auf die Aldi-Märkte größer denn je. Vor allem länger haltbare Lebensmittel wie Reis oder Nudeln landen in den Einkaufswägen – damit diese Produkte nicht zur Mangelware werden, hat Aldi Süd einen neuen Lieferweg eingeschlagen.

Denn durch die Corona-Krise leiden die Transportkapazitäten zwischen Italien und Deutschland. So finden aktuell weniger Transporte nach Italien statt – in der Folge fehlen dort Lkw und Züge – inklusive der Lieferungen – für den Weg zurück nach Deutschland.

Deshalb hat sich Aldi Süd mit dem Logistikunternehmen DB Schenker zusammen getan, um die Pasta per Zug nach Deutschland zu bringen.

Diese Mengen liefert der Pasta-Zug

Die Zusammenarbeit teilte Aldi Süd auf seinem Blog „Aldi Süd Inside“ mit.

Die ersten Sonderzüge sind bereits in Deutschland eingetroffen. In den zehn Waggons befand sich ein wahres Pasta-Paradies: über 60.000 Pakete Fusili, über 75.000 Pakete Penne und über 250.000 Pakete Spaghetti.

Nudeln bei Aldi Süd: Der Discounter bemüht sich um ausreichend Nachschub während der Corona-Krise. Foto: imago images/Stefan M Prager

Die rund 200 Tonnen Pasta-Produkte kamen im Nürnberger Bahnhof im Süden Deutschlands an, wurden von dort per Lkw an die regionalen Logistikzentren gebracht.

Der zusätzliche Lieferweg hilft nicht nur den deutschen Aldi-Kunden, sondern auch dem Pasta-Lieferanten aus der Nähe von Neapel, der sich weiterhin darauf verlassen kann, seine Ware los zu werden.

Und: „In den nächsten Tagen kommt die nächste Lieferung, über 250 weitere Paletten sind bereits unterwegs. Für Nudeln-Hamstern gibt es also keinen Grund!“, appelliert der Lebensmittel-Konzern noch einmal an die Kunden. (kv)