Aldi und Lidl liefern sich Rabatt-Schlacht: Dieses Marken-Produkt gibt es jetzt zum Spottpreis

Aldi oder Lidl? Wenn es um gute Angebot geht, haben die deutschen Kunden oft die Qual der Discounter-Wahl.

Auch diese Woche versuchen die Discounter um Aldi und Lidl wieder, sich gegenseitig die Kunden abzuluchsen – und setzen dabei auf ein ganz bestimmtes Marken-Produkt.

Aldi und Lidl und Co: Discounter im Cola-Konkurrenz-Kampf

Während Aldi- und Lidl-Kunden wegen des Coronavirus in den letzten Wochen vor allem die klassischen Hamster-Käufe (Nudeln, Klopapier,etc.) getätigt haben, haben die Supermarkt-Riesen ihre Aktionsangebote bewusst zurückgefahren.

Doch mit den Corona-Lockerungen kommen auch die Angebote zurück – und auch die Discounter konkurrieren diese Woche um den günstigsten Preis - für eine Flasche Coca-Cola.

HIER kannst du jetzt sparen

Denn bei Aldi Süd und Nord gibt es diese Woche eine 1,25 Liter Flasche Coca-Cola für nur 89 Cent, anstatt wie üblich 1,09 Euro. Die Kunden können damit im Vergleich zum regulären Preis 20 Cent sparen – jede 5.Flasche ist also dadurch gratis.

Auch Edeka und Netto bieten die koffeinhaltige Marken-Limo günstiger als bisher an. So kostet die 1,25 Liter Flasche Coca-Cola in vielen Edeka-Filialen und in allen Netto-Discountmärkten 99 Cent anstatt 1,09 Euro.

In dem Angebot inklusive sind auch Sprite und Fanta.

Allerdings ist ein Aspekt von dem Angebot ausgeschlossen: Die 25 Cent pro Plastikflasche werden, unabhängig vom Anbieter, weiterhin für jeden 1,25 Liter Limo fällig – macht somit bei Aldi 1,14 und bei Edeka und Netto 1,24 Euro Einkaufspreis. (kv)