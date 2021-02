Aldi überrascht mit diesem Angebot, doch schon um 8 Uhr kochen die Kunden – „Verarsche“

Immer wieder bietet Aldi Süd den Kunden ganz besondere Angebote an. Doch hin und wieder sorgen gerade diese für Wut.

So auch in dieser Woche: Eine Sauna oder ein Rudergerät kauft man nicht jeden Tag. Aber der 22. Februar schien das perfekte Datum für diese Anschaffung bei Aldi gewesen zu sein...

Aldi-Kunden von Angebot begeistert – dann folgt die bittere Enttäuschung

An diesem Tag gingen diese beiden besonderen Angebote bei Aldi an den Start, sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop. Mehrere Kunden konnten sich diesen Wunsch anscheinend nicht erfüllen und gingen leer aus. Ihrem Ärger machen sie auf der Facebook-Seite von Aldi Süd Luft.

Das Rudergerät war bei Aldi Süd heiß begehrt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia / agefotostock

„Aldi Liefert ist echt ein Witz. Letztes Mal schon schlechte Erfahrung gemacht, weil um 8 Uhr schon alles weg war“, berichtet eine empörte Kundin. „Ich dachte, es lag halt am Ansturm. Heute die gleiche Scheiße wieder [...] Verarsche ist das!“

+++ Aldi schmiedet großen Plan: Tausende Kunden könnten von DIESER Neuerung profitieren +++

Ein anderer Kunde klagt über das gleiche Problem. „Rudergerät angeboten – aber nicht verfügbar – das ist doch ein dickes Ding“, schreibt er.

Aldi Süd: Nicht nur das Rudergerät sorgt für Wut

Ähnlich wütende Beiträge tippten auch Kunden auf die Seite, die sich auf eine Sauna in den eigenen vier Wänden gefreut hatten. „Wie kommt es, dass Ihr eine Sauna im Prospekt habt, die um 7.59 Uhr nicht bestellt werden kann und 8.00 Uhr ausverkauft ist?“, wütet eine Frau.

----------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

+++ Aldi in Australien: Frau kauft Klopapier für 200 Dollar – was sie dann zu hören bekommt, ist unbezahlbar +++

Eine andere schreibt: „Das ist ja wohl ein Witz. Wie viele Artikel hatten Sie auf Lager?! Ich bin wirklich sehr ärgerlich...“

So reagiert Aldi Süd auf die Beiträge

Die negativen Emotionen können die Mitarbeiter von Aldi nachvollziehen – und so weit hatte es auch gar nicht kommen sollen.

Mit einem solchen Kundenansturm auf Filiale und Onlineshop habe man nicht gerechnet. „Leider haben wir die Nachfrage unterschätzt und der Artikel war sehr schnell ausverkauft.“

----------------------------

Mehr Themen:

Aldi: Massiver Umbau steht bevor – er könnte Hunderte Jobs kosten!

Aldi, Lidl und Co.: Experte warnt vor Werbung – „Mitten in einer Pandemie ist das keine gute Idee“

Aldi: Riesige Neuerung beim Discounter – die Kunden erwartet bald DAS

----------------------------

Eine Antwort, die zwar viel erkärt, aber die Emotionen der aufgebrachten Kunden nur geringfügig besänftigt.

Doch zumindest für einige Interessenten für das Rudergerät ging der Tag am Ende doch noch gut aus: Wenige Stunden nach den wütenden Kundenbeiträgen am Morgen hatten die Mitarbeiter gute Nachrichten für sie.

„Aktuell ist das Rudergerät auf unserer Seite wieder verfügbar. Schaut gerne nochmal rein“, kommentieren sie einen entsprechenden Beitrag. Das sorgt auch bei einer ehemals wütenden Kundin für Begeisterung: „Wunder geschehen!“ (vh)