Aldi: Prospekt für Feiertage ist da – doch DAS sieht ganz anders aus als zuvor

Gänsebraten, Sekt, Edelpralinen: Für die Weihnachtsfeiertage plant Aldi Süd immer ganz besondere Angebote für die Kunden. Direkt im Anschluss steht Silvester vor der Tür, und auch hier ist Aldi üblicherweise gut mit dem Jahresend-Verkaufsschlager Feuerwerk ausgestattet.

Nur eben nicht in diesem Corona-Winter, in dem nicht mit Rakete, Böller und Knallfrosch gefeiert werden darf. Das sorgt jetzt für eine kurzfristige Planänderung im Aldi-Prospekt.

Aldi: Planänderung im Prospekt – DAS ist anders als all die Jahre zuvor

Weil die Menschen in Deutschland das Jahresende gern mit viel Feuerwerk gefeiert haben, bietet auch Aldi Süd in den letzten Dezembertagen traditionell alles an, was blitzt und kracht. Auf insgesamt neun Seiten hat der Discounter sein Feuerwerk anpreisen wollen.

„Silvester. Aber sicher. Privates Silvesterfeuerwerk bleibt erlaubt“, prangte laut „Focus“ zunächst auf den bunten Seiten. Doch in diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie und des Böllerverbots eben alles anders als sonst. Als der Regierungsbeschluss am 13. Dezember festlegte, dass auch das private Feuerwerk verboten ist, hatte Aldi sein Prospekt allerdings schon lange geplant.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Die Reklame mit den spezifischen Angeboten, die Kunden ab dem 29. Dezember hätten kaufen können, musste der Discounter nun kurzerhand verwerfen.

Die betroffenen neun Seiten entfernten die Mitarbeiter aus dem Prospekt und ersetzten die digitale Reklame auf der Website mit einer weniger umfangreichen. Statt für Feuerwerk am Silvesterabend warb Aldi nun vermehrt für Sekt.

Aldi tauscht Reklame aus – das können Kunden nun sehen

Später tauschte Aldi das verkleinerte Prospekt erneut gegen die alte, umfangreichere Variante aus. Das Feuerwerksangebot ist nun wieder zu sehen, doch auf den jeweiligen Seiten liest der Kunde nun in gelber Schrift auf rotem Grund: „Aufgrund des Regierungsbeschlusses findet in diesem Jahr kein Feuerwerksverkauf statt.“

Das neue Aldi-Prospekt weist auf den Regierungsbeschluss hin. Foto: Screenshot Aldi Süd

So können alle Freunde der Böllerei zumindest sehen, auf was sie in diesem Jahr am 31. Dezember verzichten müssen. Ob es das für sie einfacher macht....? (vh)