Gute Nachrichten für Kunden von Aldi. Der Discounter bietet nun einen neuen digitalen Service an.

Nachdem Aldi zuletzt seinen neuen Dienst „Aldi Liefert“ kontinuierlich ausgebaut hatte, soll es nun einen weiteren von vielen Kunden lang gewünschten Service geben. Darüber berichten mehrere Medien.

Der Service hilft Kunden bei der Jagd nach Aktionsangeboten.

Aldi startet neuen Service - Beim Discounter gibt es bald ...

Erstmals sollen Filialkunden künftig per App oder Internetseite die Verfügbarkeit von Aktionsangeboten überprüfen können.

Aldi: So funktioniert der neue Service. (Symbolbild) Foto: imago images / Jan Huebner

Bevor du also unnötig zum Laden fährst und dort feststellen musst, dass dein Wunschprodukt bereits vergriffen ist, kannst Du dieses Tool nutzen.

Aldi: So funktioniert das neue Tool

Es funktioniert besonders einfach. Einfach das gewünschte Produkt aus allen geltenden Angeboten auswählen, anschließend deine Postleitzahl eingeben.

Die Filiale wird auf einer digitalen Karte mit einem grünen Symbol angezeigt, wenn das gewünschte Produkt noch ausreichend vorhanden ist. Sind hingegen nur noch wenige Stück erhältlich, erscheint das gelbe Symbol. Ist das Produkt ausverkauft, zeigt das Symbol Rot.

Foto: Screenshot / pg

Schon siehst du so, ob dein gewünschter Artikel noch verfügbar ist.

Gleichzeitig zeigt das System auch an, ob die Ware in weiteren Filialen in deiner Nähe noch erhältlich ist.

Aldi ist nicht das erste Unternehmen, das auf dieses Verfahren setzt. Ebenfalls einsehen, ob Produkte in der Filiale vorrätig sind oder nicht, können Kunden bei Ikea, Rewe oder Media Markt & Saturn. (pg)