Aldi: Discounter geht jetzt diesen drastischen Schritt – Kunden müssen künftig ...

Viele Menschen haben Angst, sich beim Einkaufen mit dem Coronavirus anzustecken. Schließlich tummeln sich in Supermärkten viele Personen auf engstem Raum. Sicherheitsabstände können nicht immer eingehalten werden und nicht jeder trägt einen Mundschutz oder Handschuhe. Die Gefahr, sich das Virus einzufangen, ist hoch.

Aldi Süd trifft daher künftig eine neue Maßnahme, um seine Kunden noch vor dem Coronavirus zu schützen.

Aldi: Kunden sollen Hygiene- und Abstandregeln weiter befolgen

Und zwar lässt Aldi derzeit seine Pfandautomaten umprogrammieren. „Dadurch ist es nicht mehr nötig, dass für die Ausgabe des Pfandbons der Knopf am Automaten gedrückt wird, sondern die Ausgabe nach wenigen Sekunden automatisch geschieht“, erklärt eine Sprecherin von Aldi Süd.

Dennoch fordert der Discounter seine Kunden auf, sich während des Einkaufs auch weiterhin an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Sie sollen außerdem versuchen, kontaktlos und mit Karte zu bezahlen. Auch das soll helfen, sich nicht mit dem Virus anzustecken.

Die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter nimmt der Lebensmitteldiscounter ebenfalls sehr ernst. So sind Plexiglasscheiben an vielen Kassen angebracht und „mancherorts werden Mundschutzmasken oder Gesichts-Schutzvisiere, Einweghandschuhe oder Ähnliches“ von den Arbeitnehmern getragen, so Aldi Süd.

Einen Verkauf von Mundschutzmasken oder eine kostenlose Ausgabe von ihnen plane der Discounter in naher Zukunft jedoch nicht, heißt es.