Aldi mit drastischer Änderung wegen Corona – Kunden müssen nun ...

Supermärkte gehören derzeit zu den wenigen Geschäften, die wegen des Coronavirus noch geöffnet sind. Deshalb ist das Ansteckungsrisiko bei Aldi und Co. hoch, wenn viele Menschen gleichzeitig im Markt sind.

Doch Supermärkte wie Aldi haben längst Regeln für das Einkaufen im Markt eingeführt. Dazu zählen etwa die verpflichtete Nutzung von Einkaufswagen und die Begrenzung von Menschen im Markt. Aldi geht nun einen Schritt weiter.

Aldi programmiert Pfandautomaten um

Und zwar lässt Aldi derzeit seine Pfandautomaten umprogrammieren. „Dadurch ist es nicht mehr nötig, dass für die Ausgabe des Pfandbons der Knopf am Automaten gedrückt wird, sondern die Ausgabe nach wenigen Sekunden automatisch geschieht“, erklärt eine Sprecherin von Aldi Süd.

Dennoch fordert der Discounter seine Kunden auf, sich während des Einkaufs auch weiterhin an Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Sie sollen außerdem versuchen, kontaktlos und mit Karte zu bezahlen. Auch das soll helfen, sich nicht mit dem Virus anzustecken.

Die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter nimmt der Lebensmitteldiscounter ebenfalls sehr ernst. So sind Plexiglasscheiben an vielen Kassen angebracht und „mancherorts werden Mundschutzmasken oder Gesichts-Schutzvisiere, Einweghandschuhe oder Ähnliches“ von den Arbeitnehmern getragen, so Aldi Süd.

Einen Verkauf von Mundschutzmasken oder eine kostenlose Ausgabe von ihnen plane der Discounter in naher Zukunft jedoch nicht, heißt es.