Aldi: Kunden wollen alle ein bestimmtes Produkt ergattern – zuhause folgt der Schock

Auf ein bestimmtes Aldi-Produkt hatten es die Kunden besonders abgesehen!

Kurz vor Weihnachten ist das Einkaufen immer stressiger, die Wartezeiten länger. Doch dieser Kundenansturm bei Aldi in England hat weniger mit den Festtagen zu tun, sondern viel mehr mit einem Produkt, das heiß begehrt ist.

Aldi: Kunden wollen bestimmtes Produkt ergattern - dann folgt der Schock

Doch die Freude der Aldi-Kunden, die es bekamen, hielt nicht lange an, denn zu Hause folgte der Schock.

Aldi in England hatte vor Kurzem ein Produkt im Sortiment, das die Kunden regelrecht in die Filialen zog. Denn der Discounter verkaufte einen heißbegehrten Pyjama von „Kevin, der Karotte“, der beliebten Plüschfigur.

„Kai, die Karotte“ gibt es auch in Deutschland in der Aldi-Werbung zu sehen. Foto: Aldi Nord / Süd

Als sich die stolzen Besitzer des zweiteiligen Pyjama-Sets das Produkt aus seiner Verpackung nahmen und genauer ansahen, bekamen sie jedoch einen Schock. Denn bei vielen stimmte die tatsächliche Kleidungsgröße nicht mit der auf der Verpackung angegebenen Größe überein. Darüber berichtet die britische Zeitung „The Sun“.

Aldi: Kunden stürmten in die Filialen, um ein heiß begehrtes Produkt zu kaufen. Wenig später bekamen sie dann einen Schock. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Simon

In einer Facebook-Gruppe sagt ein Kunde etwa: „Die Kinder waren etwas verärgert, da sie die Pyjamas nicht tragen konnten.“ Ein anderer erzählt: „Ich war heute Morgen bei meinem örtlichen Aldi und sie hatten Pyjamas für das Alter von drei bis vier Jahren, aber als wir die Etiketten überprüften, waren sie tatsächlich für fünf bis sechs Jahre.“ Und diese Probleme hatten viele Kunden, denn die enttäuschten Stimmen häuften sich. So wurden auch andere Kunden davor gewarnt, die Größe der gekauften Pyjamas zunächst zu überprüfen, bevor sie sie als Geschenk unter den Weihnachtsbaum legten.

Ursache für Fehler bleibt unklar

Ein Kunde nahm Aldi jedoch auch in den Schutz und meint, dass der Fehler durchaus nicht bei der Lagerung sondern bei den Kunden selbst liegen könnte, da diese die Pyjamas in den Verpackungen durchaus hätten vertauscht haben können. Schließlich wollten Kunden vielleicht größere Unterteile als Oberteile, sodass es sein könne, dass sie die einzelnen Produkte untereinander vermischt hätten.

Ein Aldi-Sprecher sagt gegenüber „The Sun“, dass es ihm leidtue und: „Wir freuen uns, jedem Kunden, der ein Aldi-Produkt kauft, mit dem er nicht vollständig zufrieden ist, eine vollständige Rückerstattung anzubieten.“ Der Ärger bei den Kunden dürfte dennoch nicht so einfach zu ersetzen sein.

Kai - die Karotte - gibt es auch bald bei Aldi in Deutschland

Kevin - the carrot - oder in Deutschland Kai - die Karotte - halten die Kunden schon länger auf Trab. Auch auf die Plüschfigur hatten es die Menschen in Großbritannien in den vergangenen Wochen abgesehen. Wann es die süße Möhre bei uns zu kaufen gibt, erfährst du hier >>>

Aktuell läuft auch eine Adventskalender-Aktion bei Aldi. Warum sich die Kunden aufregten, liest du hier >>> (nk)