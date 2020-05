Aldi: DIESES Produkt macht einen Kunden mächtig sauer – „Muss das wirklich sein?“

Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

Bei Aldi Süd sorgt ein Produkt derzeit für großen Wirbel - zumindest bei einem ganz bestimmten Kunden.

„Muss das wirklich sein?“, fragte er sich zunächst selbst - und wenig später auch Aldi auf der Facebook-Seite des Discounters.

Denn was er da im Fleischregal entdeckte, passte ihm so gar nicht – deswegen wendete sich wütend an Aldi.

Aldi: Kunde sauer über Produkt aus Uruguay

„Muss das wirklich sein, dass Rindfleisch aus Uruguay verkauft wird?“, fragt der Kunde Aldi auf Facebook. „Da wird Regenwald abgeholzt und bei uns wissen die Bauern wegen Corona nicht wohin mit dem Fleisch.“

„Da fallt ihr ihnen ganz schön in den Rücken“, so der Aldi-Kunde.

Sprecher reagiert auf Beschwerde

Ein Sprecher von Aldi reagierte umgehend auf die Beschwerde. Auf Facebook teilt ein Kundenbetreuer des Konzerns mit: „Für alle unsere Lieferanten haben wir strenge Richtlinien festgelegt, an die sie sich, unabhängig vom Herkunftsland, halten müssen.“ Dazu gehöre demnach auch der nachhaltige Umgang mit der Umwelt.

Keine „Entweder-oder-Situation“

Weiter schreibt der Sprecher: „Rindfleisch aus Südamerika bieten wir bereits seit sehr langer Zeit zusätzlich zu den Fleischprodukten deutscher Herkunft an.“ Es handele sich also nicht um eine „Entweder-oder-Situation“.

Ein Kunde von Aldi entdeckte im Kühlregal etwas, das ihm sauer aufstieß. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

