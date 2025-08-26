Zehntausende Aldi-Kunden in Mülheim erhalten Post – es läuft ihnen kalt den Rücken hinunter

Als Zehntausende Anwohner aus Mülheim dieser Tage ihre Briefkästen öffneten, staunten sie nicht schlecht. Plötzlich fischten sie darauf Post rund um Aldi Süd. Doch dahinter steckte keine Werbung.

Wie die WAZ berichtet, soll dahinter eine Tierschutzorganisation stecken, die Flyer an insgesamt 25.000 Haushalte verteilte. Doch als sich Aldi-Kunden in Mülheim diese genauer anschauten, lief es ihnen eiskalt den Rücken hinunter.

Aldi-Kunden aus Mülheim erhalten unerwartet Post

„Warum will Aldi Süd nicht, dass du DAS siehst?“, stand in großen Lettern auf den Flyern, die Zehntausende Aldi-Süd-Kunden aus Mülheim kürzlich erhielten. Dahinter steckte die Tierschutzorganisation Animal Equality, die jetzt hart mit der Discounter-Kette ins Gericht geht.

Darin soll die „Doppelmoral des Unternehmens“ aufgezeigt werden. Denn die Tierschutzrechtler üben harsche Kritik an den Haltungsbedingungen von Hühnern und Schweinen in den Zulieferbetrieben in den USA. „Während Aldi Süd sich in Deutschland als Vorreiter in Sachen Tierschutz positioniert, leiden Hühner und Mutterschweine in den Zulieferbetrieben der US-Filialen unter schlimmsten Haltungsbedingungen, die in dieser Form in Deutschland sogar verboten sind“, ist in dem Poststück, dass der WAZ vorliegt, zu lesen.

Heftige Zustände für Hühner und Schweine

Demnach würden Hühner in Käfigen kleiner als ein DIN-A4-Blatt gehalten werden – und das in Massen. Auch Schweine müssten in Kastenständen ausharren, die kaum größer als ihr eigenes Körpervolumen seien. Die Tierschutzorganisation bezeichnet diese Haltungsbedingungen als „tierquälerisch“ und „in Deutschland illegal“.

In mehreren Straßen in Mülheim seien deshalb jetzt die Flyer gelandet, um auf die Missstände in den Zulieferbetrieben von Aldi Süd aufmerksam zu machen.