am 06.10.2020 um 15:44

Aldi: Mädchen (3) muss auf Toilette – was dann passiert, lässt die Mutter nicht mehr los „Mir standen Tränen in den Augen“

Traben-Trabach. Wenn das dringende Bedürfnis gerade beim Einkaufen kommt, muss der Kunde in der Regel tapfer sein und aushalten, denn in vielen Filialen von Aldi, Lidl und Co. gibt es keine Kundentoilette.

Was Erwachsene mit Mühe ertragen, ist für Kleinkinder fast nicht möglich. Weil ihrer Tochter (3) beim Einkauf bei Aldi Süd die Blase drückte, fragte Mutter Fabia nach der Toilette – und erlebte dabei eine bittere Enttäuschung.

Aldi Süd: Mutter fragt nach Kundentoilette – dann folgt der Schock

Zunächst verwies ein Mitarbeiter des Discounters Fabia freundlich an die Kasse. „Er sagte, ich solle ruhig durch gehen und der Kassiererin Bescheid sagen“, beschreibt sie die Situation auf der Facebookseite von Aldi Süd.

Dann warteten Mutter und die immer unruhiger werdende Tochter dort ab. Weil aber kein Ende der Schlange in Sicht war, fasste sie sich ein Herz und fragte die stark eingebundene Kassiererin nach dem Schlüssel.

Nach einer Kundentoilette suchte Fabia in der Aldi-Filiale in Traben-Trabach vergeblich. (Symbolbild) Foto: imago images

Aldi-Kundin: „Dann war es auch schon zu spät“

„Sie ignorierte mich komplett“, erinnert sich Fabia. Erst bei der fünften Ansprache habe sie reagiert – und das laut Fabia ziemlich patzig. „Ich sagte ihr freundlich, dass meine Tochter dringend auf die Toilette müsste, woraufhin sie mich anfuhr.“

+++ Aldi: Kunde entdeckt Gefährliches in Wurst – dann kommt es noch dicker: „Verarscht“ +++

-----------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

-----------------

Für die Mitarbeiterin sei es allerdings nicht möglich, die Kasse zu verlassen. Blöd für Fabias dreijährige Tochter: „Dann war es auch schon zu spät und meine Tochter verzweifelt am Weinen.“

Situation in Aldi-Filiale für Mutter und Tochter „unbegreiflich“

Für die Mutter keine einfache Situation: „Mir standen die Tränen in den Augen.“ Warum es so weit kommen musste, ist für sie völlig unklar. „Ich habe nie verlangt, dass man ‚nur‘ wegen uns die Kasse zu macht, wobei ich denke, dass die zwei Minuten keinem weh getan hätten.“

Stattdessen habe man ihre dreijährige Tochter beschämt, was laut Fabia leicht hätte vermieden werden können. „Unbegreiflich.“

Deswegen erlaubt Aldi Süd die Nutzung der Toiletten nicht

Das Social-Media-Team von Aldi Süd reagiert schnell. „Die Nutzung der Personaltoilette erlauben wir in der Regel nicht“, heißt es in der Antwort.

-----------------

Mehr Themen:

Aldi: Kundin fragt nach beliebter Süßigkeit und wird bitter enttäuscht

Aldi: Kundin ist DESWEGEN stinksauer – „nerviger Blödsinn“

Aldi veröffentlicht neue Webseite – doch Kunden passt das überhaupt nicht

-----------------

Das habe zum einen hygienische Gründe, zum anderen müsse aus Sicherheitsgründen immer ein Kollege mitgehen, weil sich die Personalräume in der Nähe befinden.

+++ Aldi: Kundin hat Verdacht bei Fleischkauf – Zuhause fühlt sie sich vollkommen veräppelt +++

„Wenn es aber in dem Moment die Situation nicht zulässt, dass eine Kollegin oder ein Kollege dich zur Toilette begleitet, bitte ich dich um Verständnis“, heißt es weiter.

Dieses aufzubringen fällt der Mutter in dieser Situation schwer. „Wenn keine Toilette vor Ort ist und die Benutzung nicht möglich, sollte man die Möglichkeit nicht einräumen. Denn dann hätte ich nicht an der Kasse mit meiner Tochter gewartet.“ (vh)