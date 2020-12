Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

Aldi: Kundin hat Frage an die Mitarbeiter – doch die haben „Besseres“ zu tun

Gerade in der Vorweihnachtszeit machen Discounter wie Aldi, Lidl und Co. durch viele bunte Werbeanzeigen und Videos auf ihre Angebote zu den Feiertagen aufmerksam.

Eine Frau wollte sich ein ganz bestimmtes Angebot des Discounters sichern, doch in der Aldi-Filiale folgte die Ernüchterung.

Aldi: Kundin will Angebot kaufen

Einkaufen in der Vorweihnachtszeit kann sehr leicht in Stress ausaten. Gefühlt sind die Discounter wie Aldi in dieser Zeit noch besser besucht und Angebote schneller ausverkauft.

Wer sich also unbedingt ein Angebot sichern möchte, sollte sich möglichst früh in den nächsten Discounter begeben. Genau das hat eine Kundin von Aldi Süd gemacht. Doch ihre Strategie hatte dennoch keinen Erfolg.

Aldi: Frau ist sehr enttäuscht

Um ihrem Ärger Luft zu machen, wandte sie sich über Facebook an Aldi Süd. Dafür nutzte sie einen Post des Discounters, mit dem Aldi eigentlich Werbung für den „Aldivenskalender“ machen wollte.

„Ich war heute morgen kurz vor acht schon dort, da ich etwas von den Freitags-Angeboten kaufen wollte. Obwohl ich dreimal den ganzen Laden abgesucht habe, konnte ich das Angebot nicht finden“, schrieb die Kundin.

Anschließend habe sie eine Kassiererin auf ihr Problem angesprochen. Diese hätte ihr gesagt, dass alle Mitarbeiterinnen in der Kaffee-Pause wären und sie bitte warten solle. Doch es sei nicht besser geworden, ganz im Gegenteil.

Aldi-Kundin: „Kundenfreundlich ist das leider nicht“

Eine halbe Stunde habe sie gewartet, doch passiert wäre nichts. Dann sei sie unverichteter Dinge wieder abgezogen. Sie müsse irgendwann ja auch mal arbeiten.

Aldi: Wer es auf ein bestimmtes Angebot abgesehen hat, sollte früh zuschlagen. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Simon

Von der ganzen Aktion war die Aldi-Kundin mehr als enttäuscht: „Kundenfreundlich ist das leider nicht. Schade.“ Aldi Süd hat bislang noch nicht auf die Vorwürfe reagiert.

Ungewöhnlich ist es allerdings nicht, dass gewünschte Angebote nicht immer zu finden sind. Besonders begehrte Angebote sind häufig schnell ausverkauft, da es immer nur ein begrenztes Kontingent gibt. Bei Angeboten gilt demnach: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Nicht umsonst heißt es in den Werbeanzeigen meist: „Solange der Vorrat reicht“. Eine Sicherheit gewünschte Angebot auch kaufen zu können, gibt es leider nicht. (gb)