Aldi: Kunden schimpfen über DIESEN Anblick – „Ich war fix und fertig“

Auch während der Corona-Krise waren Discounter wie Aldi & Co. stets geöffnet, um die Versorgung mit Lebensmitteln weiterhin zu ermöglichen.

Doch auch das ist natürlich nur unter Einhaltung spezieller Auflagen gestattet, um das Ansteckungsrisiko möglichst niedrig zu halten. Doch genau diesbezüglich erntet Aldi auf Facebook nun heftige Kritik.

Aldi: Kunden beklagen fehlenden Mindestabstand – „Als wäre nie was gewesen“

Ein Kunde zeigt sich nach dem Besuch einer Aldi-Filiale in Dormagen-Nievenheim (NRW) völlig geschockt. Zwar sei er erleichtert, dass sich die anderen Einkäufer an die Maskenpflicht halten. „Aber müsste nicht trotzdem die Anzahl der Personen im Geschäft reduziert werden?“, fragt er. „Unser Aldi war rappelvoll. Es gab keinen Einkaufswagen mehr!“ Die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,50 Meter sei nur an der Kasse möglich gewesen, sonst nirgendwo in der Filiale.

Eine andere Kundin stimmt in den Kommentaren zu: „Hier genau dasselbe. Aldi brechend voll, als wär nie was gewesen. Ganz furchtbar. Ich war fix und fertig als ich rauskam, weil man unmöglich den Abstand halten konnte.“

Aldi appelliert: „Jede einzelne Person ist gefragt...“

Der Kundenservice von Aldi betont in seiner Antwort, dass man bereits versuche, dieses Problem in den Griff zu bekommen. „Wir führen bereits Einlassbeschränkungen durch und arbeiten an Systemen, um das noch effektiver zu gestalten“, heißt es darin. Doch der Discounter sieht nicht die komplette Verantwortung bei sich.

Schließlich kann Aldi natürlich schärfere Regelungen einführen – doch das nützt nichts, wenn die Kunden sie nicht befolgen. Jede einzelne Person sei „gefragt, sich an den Sicherheitsabstand sowie weitere Verhaltens- und Hygieneregeln zu halten“, so der Discounter. (at)