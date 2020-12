Aldi: Einigen Kunden geht das Abwickeln des Einkaufs an der Kasse etwas zu schnell. (Symbolbild)

Aldi-Kunde erlebt nervige Szene an Kasse – der Discounter hat eine plausible Erklärung

Ein schneller und effizienter Einkauf – damit wirbt Aldi Süd auf Facebook.

Doch in den Augen des ein oder anderen Kunden wickelt Aldi Süd die Einkäufe teilweise sogar etwas zu flott ab.

Aldi wirbt für schnellen Einkauf – Kunde genervt

„Wir ermöglichen euch trotz Corona den angenehmsten Einkauf“, schreibt der Discounter auf Facebook. „Schnelligkeit wird bei uns großgeschrieben, besonders an den Kassen. Wir gestalten unseren Markt nach euren Wünschen und vor allem für eure Sicherheit. Bei uns habt ihr kurze Wege und eine gute Übersichtlichkeit auf unsere Waren.“

Doch es ist eben die genannte Schnelligkeit an den Kassen, die einige Kunden an ihre Grenzen bringen. „Auf Kosten der Verkäufer/innen an der Kasse. Ist doch alles nur, um schnell zu verkaufen“, kritisiert ein Kunde. „Ich komme auch manchmal kaum hinterher.“

Aldi Süd antwortet prompt: „Es ist Teil des Discountprinzips, dass auch die Abwicklung an der Kasse schnell und reibungslos geschieht. Allerdings hat bei uns dennoch ein angenehmer Einkauf Vorrang und es soll sich niemand gehetzt fühlen.“

Schnelle Kassierer – gut oder schlecht?

In den Kommentaren stellt sich ein gemischtes Meinungsbild dar. Einige Kunden fühlen sich ebenso gehetzt wie der zuvor zitierte User, andere wiederum loben die Mitarbeiter für ihre Schnelligkeit:

Pro: Aldi ist erfolgreich geworden mit niedrigen Preisen und die Schnelligkeit an der Kasse. Warum ist die Kasse am Ende so kurz? Hm, mal überlegen... Ach ja, ihr sollt da nicht einpacken, weil wir eine Packbank haben .Bei paar Teilen sage ich nichts, aber wenn man viel hat ist es egoistisch an der Kasse einzupacken.

Aldi ist erfolgreich geworden mit niedrigen Preisen und die Schnelligkeit an der Kasse. Warum ist die Kasse am Ende so kurz? Hm, mal überlegen... Ach ja, ihr sollt da nicht einpacken, weil wir eine Packbank haben .Bei paar Teilen sage ich nichts, aber wenn man viel hat ist es egoistisch an der Kasse einzupacken. Contra: Mir geht es an der Kasse viel zu schnell, Lebensmittel sollten sorgsam behandelt werden.

Mir geht es an der Kasse viel zu schnell, Lebensmittel sollten sorgsam behandelt werden. Pro: Das Kassensystem ist eines der Hauptgründe, warum ich zu Aldi gehe. Schnell und effizient! Wären nur nicht diese Schnarchzapfen namens Kunden!

Das Kassensystem ist eines der Hauptgründe, warum ich zu Aldi gehe. Schnell und effizient! Wären nur nicht diese Schnarchzapfen namens Kunden! Contra: Gerade die Schnelligkeit an den Kassen ist zum Kotzen mittlerweile! Kein Auslaufband hinten, durch die Plexiglasscheibe beim Verkäufer kaum Zugriff. Man muss sich mehr oder weniger verkrüppeln, um an seine Waren zu kommen, wenn nicht gerade die „nette“ Dame an der Kasse die Sachen mit Schmackes in den Wagen durchfeuert – da kommt definitiv keine Freude auf beim Einkaufen!

Das Marktforschungsunternehmen Ematrix stellte bereits 2009 fest, dass ein durchschnittlicher Kassenvorgang bei Aldi zwischen 20 und 25 Sekunden dauert. In einer „Focus“-Reportage von 2018 erzählte eine Aldi-Mitarbeiterin, sie und ihre Kollegen seien angehalten, bis zu 3500 Artikel pro Tag zu scannen – das wäre umgerechnet fast ein Artikel pro Sekunde. (at)