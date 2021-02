Aldi: Kunde will Produkt in Ofen schieben – als er DAS sieht, vergeht ihm der Appetit

Für einen Aldi-Kunden ließ der Einkauf beim Discounter Fragen zurück. Eigentlich hatte er sich nichts dabei gedacht, als er vor ein paar Wochen einer Aldi-Filiale einen Besuch abstattete.

Nach seinem Aldi-Einkauf hat ein Kunde eine üble Entdeckung gemacht. Foto: IMAGO / Manfred Segerer/ Facebook

Zu Hause folgte für den Kunden schließlich eine böse Überraschung. Verwirrt wandte er sich nun an den Discounter.

Aldi: Kunde angewidert, als er DAS sieht

Auf Facebook teilte der Aldi-Kunde sein Erlebnis, postete dazu ein Foto des erworbenen Produktes, um das es geht: „Ich habe vor ca. 3-4 Wochen bei euch einen Leberkäse gekauft und heute wollte ich den verzehren und habe erfahren müssen, dass das Produkt vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, nämlich der 27.02.2021, schon schimmelt... wieso?“

----------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Aldi: So reagiert der Discounter aufs Schimmel-Produkt

In der Tat erkennt man auf dem Bild weiße Flecken und das Haltbarkeitsdatum. Aldi reagierte bereits auf die Beschwerde des Kunden. In einer kurzen Mitteilung heißt es von Seiten des Supermarktes: „Hey, das sollte so natürlich nicht vorkommen. Vielleicht wurde die Verpackung beim Transport beschädigt, sodass Luft in diese gelangt ist, was sich dann natürlich negativ auf die Haltbarkeit des Produktes auswirkt.“

Aldi empfiehlt dem Kunden nun: „Du kannst du Leberkäse selbstverständlich jederzeit in unseren Filialen umtauschen. Bitte entschuldige die Umstände.“

----------------------------

Mehr zu Aldi:

----------------------------

Der betroffene Kunde selbst hat sich nach der Antwort des Discounters nicht mehr gemeldet. Vielleicht ist er schon auf dem Weg, den Leberkäse bei Aldi zurückzugeben.

Eine rührende Geschichte ist letztens in einer Aldi-Filiale in den USA passiert. Sie könnte glatt aus einem Film sein. Hier erfährst du mehr dazu >>> (jhe)