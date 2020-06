Aldi: Mann blättert nichtsahnend durch Prospekt – bei diesem Angebot wundert er sich sehr

In der Coronakrise müssen die Menschen sich auf immer neue Situationen einstellen. Not macht bekanntlich erfinderisch – und offenbar trifft das auch auf Aldi und sein Sortiment zu.

Beim Durchblättern des aktuellen Prospekts von Aldi Süd stieß ein Kunde auf ein neues Produkt – und konnte nicht fassen, was er dort sah. Man könnte glatt meinen, dass die Corona-Krise beim Discounter oder seinen Zulieferern wohl für etwas zu viel Kreativität gesorgt hat.

Aldi: Discounter bietet „Hygienehaken“ im Prospekt an

Bei dem irren Produkt handelt es sich um einen sogenannten „Hygienehaken“, der ab Mittwoch in den Handel kommen soll. Das Tool für 99 Cent lässt sich am Schlüsselbund befestigen und soll die kontaktlose Bedienung von Lichtschaltern, Türgriffen, Haltewunschtasten oder Ähnlichem ermöglichen. Dem Kunden fällt zu einer solchen Idee nicht viel mehr ein als der trockene Kommentar: „Corona lässt neue Produkte entstehen“.

In den Kommentaren sammeln sich GIFs und Bilder, die lachende und fassungslose Reaktionen zeigen. Ein User verweist darauf, dass es derartige Produkte bereits in Asien gebe. Ein anderer Nutzer regt sich dagegen mächtig auf: „Wie kann man so einen Bullshit ins Sortiment aufnehmen?“.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

Später wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte im Jahr 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Eine weitere Userin hinterfragt, wie sinnvoll der Hygienehaken überhaupt sei. „Erst den Haken an den Türgriff, dann den Haken mit der Hand anfassen (beim Schlüssel rausholen oder in der Tasche verstauen)“, schreibt sie. „Kommt auf das gleiche heraus – mit oder ohne Haken. Sensationelle Erfindung.“

Geschäftsmodell Corona?

Corona als Marketing-Tool? Das gefällt nicht allen Kunden und Kundinnen. Der Hygienehaken ist da nur ein Beispiel von vielen. So zeigt beispielsweise eine Userin in den Kommentaren eine Seite aus einem Edeka-Prospekt.

Edeka-Produkt lässt Kunden schmunzeln

Der Händler bietet darin wiederverwendbare Mund-Nasen-Bedeckungen an – und spricht vom „Mask-Have der Saison“. Ein solches Marketing-Wortspiel angesichts der weltweiten Pandemie lässt die Kundin sprachlos zurück. (at)