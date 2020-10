In Mülheim eröffnet am Samstag der größte Aldi Süd der Welt.

Aldi in Mülheim steht vor Eröffnung – das macht ihn weltweit so besonders

Mülheim bekommt eine neue Aldi-Süd-Filiale – und noch dazu eine ganz besondere.

Denn dieser Markt wird einen neuen Aldi-Weltrekord aufstellen. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als der Aldi-Süd-Hauptsitz in Mülheim?

Aldi Süd eröffnet in Mülheim größte Filiale der Welt

Denn an der Mannesmannallee 32 in Mülheim eröffnet am Samstag der größte Aldi Süd der Welt! Satte 1940 Quadratmeter Verkaufsfläche soll die Filiale bieten – rund das Doppelte eines durchschnittlichen Aldi-Markts.

In Mülheim können die Kunden bald auf knapp 2000 Quadratmetern Fläche einkaufen. Foto: Aldi Süd

Die Zahlen sich krass: Die Verkaufsfläche erstreckt sich über sieben Gänge auf einer Fläche von 30 auf 60 Metern, allein die Kühltheke ist bereits 70 Meter lang. Auch die vor einigen Monaten eingeführten Indoor-Kleingärten, in denen erntefrische Kräuter verkauft werden, gehören zur Ausstattung des XXL-Markts.

Weitere Rekorde in Aldi-Süd-Filialen:

Die kleinste Filiale: Nürnberg, Königstraße – rund 400 Quadratmeter

Die höchstgelegene Filiale: Grainau, an der Zugspitze, auf 720 Metern

Die meisten Kassen: Jestetten (Baden-Württemberg) – 12 Kassen

Die beachtliche Größe konnte deshalb zustande kommen, weil ein benachbartes Geschäft schließen musste und Aldi anschließend dessen Räumlichkeiten in seine Filiale integrierte. Schon zuvor gehörte die Filiale an der Mannesmannallee mit 1661 Quadratmetern zu den größten Filialen. „Wenn sich bei Bestandsimmobilien eine sinnvolle Gelegenheit bietet, nutzen wir auch gerne zusätzlichen Raum“, sagt Tom Ritzdorf, Leiter Filialentwicklung bei ALDI SÜD in Dormagen. (at)