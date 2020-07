Kein Grillgenuss. Als ein Kunde Bratwürstchen von Aldi auflegen will, vergeht ihm plötzlich der Appetit.

Aldi: Mann will Würstchen auf den Grill werfen – als er DAS sieht, vergeht ihm der Appetit

Sommerzeit ist Grillzeit! Wie viele andere Discounter bietet auch Aldi seinen Kunden eine große Auswahl an Grillgut an. Doch als ein Kunde am Wochenende die bei Aldi gekauften Würstchen auf den Grill hauen wollte, verging ihm erst mal der Appetit.

Aldi: Mann angeekelt von Würstchenpackung aus Discounter

Was war passiert? Der entspannte Grillabend am Sonntagabend endete für einen Aldi-Kunden im Desaster. Denn als der Mann für seine gesamte Familie die Rostbratwürste von Aldi grillen wollte, macht er eine verwirrende Entdeckung.

In der Packung befand sich neben den Würstchen nämlich auch ein harter, dunkler Fremdkörper.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Jede Woche gibt der Discounter einen Prospekt mit neuen Angeboten heraus

Von vorne war der Gegenstand in der Packung nicht zu erkennen, nur auf der durchsichtigen Rückseite der Verpackung kann man den Übeltäter erkennen. Der Kunde war jedenfalls erschrocken und beschwerte sich auf der Facebook-Seite von Aldi Süd.

Aldi: „Sehr traurig und wütend“

Enttäuscht berichtet der Kunde vom geplatzten Grillabend mit seiner Familie: „Als ich heute meiner Familie und mir ein paar Würstchen auf den Grill legen wollte, fand ich voller Entsetzen diesen undefinierbaren harten Fremdkörper in der Verpackung.“

„Ich weiß leider nicht, ob dieser Fremdkörper der einzige war, der zufällig in meiner Verpackung landete oder vielleicht sogar noch weitere Packungen davon betroffen sind oder gar Fremdkörper sich sogar in der Wurst befinden könnten“, schreibt er besorgt.

Zur Enttäuschung der gesamten Familie wurde an diesem Abend dann komplett auf die Würste verzichtet – was den Kunden „sehr traurig und zugleich wütend“ machte.

Aldi reagiert auf Beschwerde

Der Discounter reagiert prompt auf die Beschwerde. In einem Kommentar bedauert eine Social-Media-Mitarbeiterin den Vorfall und bittet den Kunden, die genauen Produktdaten dem Kundenservice zu melden. Den verlorenen Grillabend bringt das dem Mann aber nicht zurück – und das Vertrauen in Aldi womöglich auch nicht. (kv)