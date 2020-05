Aldi: Strenge Regeln beim Discounter – Kunde hat Null Verständnis: „Übertriebener Unsinn“

Mindestabstände, Maskenpflicht, begrenzte Kundenzahl – die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben nach wie vor einen enormen Einfluss auf das Einkaufen bei Aldi & Co.

Doch nicht alle Kunden sind begeistert von den neuen Regelungen. Auf der offiziellen Facebook-Seite von Aldi Süd hat ein Mann seinen Unmut geäußert, der sich zwar grundsätzlich an die Vorschriften halten will, diese aber teilweise als absurd empfindet.

+++ Aldi: Kundin schüttet DIESES Produkt auf ihren Rasen – was dann passiert, hätte sie nicht erwartet +++

Aldi: Kunde beschwert sich über Einkaufswagen-Regelung

Grund für die Verärgerung des Mannes ist die Regel, dass jeder Kunde einen einzelnen Einkaufswagen nehmen muss, bevor er in die Aldi-Filiale gelassen wird. Hintergrund ist dabei der Gedanke, dass durch die großen Einkaufswägen ein dichteres Gedränge zwischen den Kunden vermieden und somit auch die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern erleichtert wird.

So weit, so gut. Für den genervten Aldi-Kunden auf Facebook ist es allerdings ein Unding, dass diese Regel derartig penibel durchgezogen wird, so dass er und seine Ehefrau beim gemeinsamen Einkauf zwei einzelne Einkaufswägen durch die Filiale schieben müssen – das sei „übertriebener Unsinn“.

+++ Aldi: Biss in Brot endet mit Schock-Fund – „Zum Glück bemerkt“ +++

Die Einhaltung der Abstandsregelung sei durch die Einkaufswagenpflicht für jeden einzelnen Kunden nicht garantiert, „weil andere Kunden ihren Wagen irgendwo hinstellen im Geschäft, um Angebote zu betrachten und damit die Abstandsregelung ad absurdum führen“. Und auch in den dicht gedrängten Warteschlangen an den Kassen sei von Mindestabstand nichts zu sehen.

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

Später wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte im Jahr 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

--------------------------------

Kunde erhält Erklärung von Discounter

Vom Discounter erhielt der unzufriedene Kunde anschließend tatsächlich eine Antwort – und wurde dabei von Aldi auf einen weiteren Vorteil der Einkaufswagenregelung hingewiesen.

+++ Aldi: Im Discounter gibt es jetzt auch DIESES Produkt zu kaufen – es ist angelehnt an... +++

„Dass jede einzelne Person einen Wagen nehmen muss, hat damit zu tun, dass nur so die Personenanzahl innerhalb einer Filiale, durch eine bestimmte Anzahl an Einkaufswagen, begrenzt werden kann“, erklärt Aldi Süd in seiner Antwort.

In vielen Aldi-Filialen gilt aktuell eine Einkaufswagenpflicht für jeden einzelnen Kunden. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/dpa

--------------------------------

Mehr News:

--------------------------------

„Natürlich glauben wir dir, dass du dich auch ohne Wagen an die Abstandsregeln halten würdest“, redet der Discounter dem aufgebrachten Kunden noch gut zu – und appelliert nochmal an alle Kunden, die Sicherheitsmaßnahmen in den Aldi-Filialen zu befolgen. (at)