Aldi: Frau entdeckt Schild in einer Filiale – und kugelt sich vor Lachen

Ein Schild in einer Aldi-Filiale löste bei einer Kundin gewaltige Lachflashs aus! Sie wollte gar nicht mehr aufhören, zu lachen.

Aldi: Kundin entdeckt einspezielles Schild. (Symbolbild) Foto: dpa

In Supermärkten und Discountern wimmelt es nur so vor Preis- und Angebtosschildern. Nicht immer hängen die auch an der richtigen Stelle. Als eine Frau diese Schild bei Aldi sah, kam sie aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.

Aldi: Frau entdeckt Schild und bekommt Lachflash

Den witzigen Moment teilte sie auf der Facebook-Seite von Aldi Süd: „Bunte Karotten hatte ich irgendwie anders in Erinnerung“, schreibt sie dort und postet ein Bild ihres Fundes. Dort abgebildet sind statt der angepriesenen Möhren: Kürbisse!

Aldi: Kundin entdeckt einspezielles Schild. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

„Ich weiß, es kann immer mal passieren, dass ein Schild falsch hängt, aber das sah echt lustig aus“, schreibt die Kundin noch ergänzend dazu.

Dieses Foto hat eine Kundin in einer Aldi-Filiale gemacht. Foto: privat

Aldi reagiert auf das Mini-Malheure

Und auch Aldi selbst hat auf diesen Mini-Fauxpas bereits reagiert: „Das sind tatsächlich merkwürdige Karotten! Aus denen kann man bestimmt auch gut Suppe machen“, schreibt das Unternehmen scherzhaft unter das Bild.

--------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Im Prospekt findest du Werbung für die neuesten Angebote

---------------------

Solange der Kunde selbst noch Karotten von Kürbissen unterscheiden kann, ist ja alles gut.

----------------

------------------

