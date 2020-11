Aldi: Änderung beim Discounter – DAS bekommst du bald in vielen Filialen

Discounter wie Aldi haben angesichts der steigenden Nachfrage das Sortiment ausgedehnt. Unter anderem bekommen Kunden in vielen Filialen an Selbstbedienungstheken zahlreiche Brot- und Backwaren.

Weil der Verkauf dieser Produkte weiterhin ansteigt, hat sich Aldi nun zu einer Veränderung innerhalb des Geschäfts entschieden.

Aldi: Diese Veränderungen kommen auf Kundschaft zu

Besonders als Snack in der Mittagspause sind die Backwaren aus den Theken der Discounter sehr beliebt. Netto, Lidl und Co. haben sich mit ihren Selbstbedienungstheken bereits daran angepasst.

Bereits vor zwei Jahren hat Aldi Süd nachgezogen und sich nach und nach von ihren Brotbackautomaten verabschiedet, die sonst frisches Brot für die Kunden zubereitet haben. „CHIP.de“ berichtet nun, dass Aldi Süd nun ein weiteres Detail um das beliebte Brot geändert hat.

So will Aldi Süd nun bei der Bereitstellung der Backwaren vor allem auf lokale Bäcker setzen. Die Ware wird unter anderem von der Traditionsbäckerei Brinker aus Herne bezogen. Dadurch können die Kunden an der Brotbacktheke sehen, woher ihr Brot stammt.

Die Selbstbedienungstheken sind mit den frischen Brot- und Backwaren bei den Kunden sehr beliebt. Foto: imago images / Manfred Segerer

Diese Bäckereien beliefern die Filialen zweimal am Tag, sodass die Kunden zu jeder Zeit frische Brötchen und Brote erhalten. Waren, die nach Ladenschluss nicht verkauft wurden, werden unter anderem an die Tafel gespendet.

Ein weiterer Grund für diese Umstellung war auch die Insolvenz des wichtigsten Lieferanten von Aldi. Danach wollte sich der Konzern zunehmend unabhängig von anderen Großkonzernen machen.

Wie die neue Theke bei den Aldi-Kunden angenommen wird steht noch aus. Allerdings verzeichnet eine Test-Phase laut „Chip.de“ in einigen Aldi-Filialen bereits Erfolge. (neb)