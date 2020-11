Aldi: Nach Kundenansturm in Großbritannien – jetzt kommt DIESES Produkt auch zu uns

Es war eine Szene wie aus einem Film: In Scharen kamen die Kunden zu Aldi! Und das alles nur wegen eines bestimmten Weihnachtsprodukts.

So geschehen in einer Aldi-Filiale in Großbritannien. Dort hat es einen massiven Kundenansturms und lange Wartezeiten gegeben. Die Kunden hatten es dabei alle lediglich auf ein Produkt abgesehen. Schon im vergangenen Jahr sorgte das Produkt für reichlich Chaos. Jetzt kommt es auch zu uns in die Läden.

Doch welches Aldi-Produkt macht die Kunden denn eigentlich so irre?

Aldi: Massiver Kundenansturm vor Filiale - alle wollen nur ein Produkt

Nein, das Produkt ist weder eine Neuheit, noch ein besonderes Schnäppchen, soviel sei verraten. Doch die britischen Kunden scheinen trotzdem verrückt danach zu sein. Es geht um ein Kuscheltier. Genauer gesagt um „Kevin The Carrot“.

Das lächelnde Karotte mit Pilotenhelm ist aus der britischen Aldi-Werbung bekannt. Nun ist sie der große Renner.

Aldi: Ein Produkt sorgte für einen massiven Kundenansturm beim Discounter. (Symbolbild) Foto: imago images / Stephan Görlich

Vergangenes Jahr wurde das Kuscheltier bereits in den Filialen angeboten. Wie britische Medien berichten, soll es in einigen Filialen sogar richtig Ärger zwischen Kunden gegeben haben, die es auf die Karotte abgesehen hatten.

Aldi: Lange Warteschlange, enttäuschte Kunden

Aus den Fehlern hat Aldi wohl gelernt: Der Artikel wurde nun vorab online angeboten. So ganz rund lief der Verkauf dennoch nicht...

Aldi: 150.000 Menschen warten im Online-Shop auf Plüschtier

Doch auch im Online-Shop gab es am Sonntag einen riesigen Ansturm auf das Plüschtier. Dabei setzte Aldi auf ein Online-Wartesystem, also eine virtuelle Warteschlange. Trotzdem gab es lange Wartezeiten, berichtet der britische „Mirror“.

Kunden hatten sich morgens um acht Uhr vor der Veröffentlichung im Shop angemeldet und bereits mehr als 150.000 Menschen vor ihnen in der Warteschlange. Das alles wegen eines Plüschtiers!

Viele Kunden sind nun enttäuscht, denn einige hätten eine Wartezeit von knapp zweieinhalb Stunden auf sich genommen, um schließlich zu erfahren, dass „Kevin The Carrot“ ausverkauft ist.

Einen kleinen Trost gibt es: Ab dem 6. Dezember soll es die beliebte Karotte auch wieder in den Aldi-Filialen geben. Bis dahin will der Discounter die Lagerbestände wieder aufstocken.

„Kai, die Karotte“ gibt es auch in Deutschland in der Aldi-Werbung zu sehen. Foto: Aldi Nord / Süd

„Kai - die Karotte“ aus der Aldi-Werbung gibt es auch in Deutschland

In Deutschland heißt „Kevin“ übrigens „Kai“. „Kai - die Karotte“ flimmert seit dem 8. November in der Werbung über die deutschen TV-Bildschirme. Kai ist eigentlich nur die Nase eines Schneemannes, die sich wegschleicht, weil sie eine Familie im Weihnachtstisch bemerkt hat.

„Die Kampagne erzählt die Aldi-Weihnachtsgeschichte, wie Kai das Fest zum allerersten Mal erlebt. Wir wollen damit unsere Kunden ermuntern, Weihnachten trotz Einschränkungen genauso zu genießen wie Kai – als eine wunderbare Zeit, in der es mit Aldi immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt“, sagt Marco Ganser, Director Marketing bei Aldi Süd.

Ab Dezember ist er dann auch bundesweit als Plüschfigur erhältlich. Auch wird er weitere Merchandise-Artikel wie Ausmalbücher zieren. (mia)